Medvedev, care în prezent ocupă funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, scrie că această abordare este practic o recunoaştere a faptului că peninsula Crimeea şi Donbasul (regiunile Donețk și Luhansk) nu mai fac parte din Ucraina.

„Nu este rău, dar este important să mergem mai departe”, a comentat Medvedev ironic, într-o postare pe Telegram. „Trebuie să recunoaştem că Odesa, Nikolaev, Kiev şi practic orice altceva nu sunt deloc Ucraina”, a adăugat fostul președinte rus.

Devenit după invadarea Ucrainei o voce propagandistică a Kremlinului care exprimă poziţii dure, Dmitri Medvedev arată sarcastic că mai sunt încă trei paşi „înainte de a admite ceea ce este evident”: că Volodimir Zelenski – „care nu merge la vot” (aluzie la decizia preşedintelui ucrainean de a nu organiza anul viitor alegerile prezidenţiale la termen din cauza războiului, n.r.) – nu este preşedinte, ci „un uzurpator”, că limba ucraineană „nu este o limbă” şi că „Ucraina nu este o ţară”, „ci nişte teritorii reunite artificial”.

Prin urmare, Ucraina, chiar şi fără teritoriile ocupate de Rusia, nu poate fi acceptată în NATO, deoarece nu este o ţară, a subliniat Medvedev.

Această noţiune inexactă, conform căreia Ucraina nu este o ţară independentă, ci o parte istorică a Rusiei, se repetă de ceva timp în retorica liderilor ruşi.

Vladimir Putin a spus acest lucru la summitul NATO din 2008 şi din nou în 2014, când a justificat anexarea ilegală a Crimeei.

„În general, așa cum au remarcat în mod corespunzător propagandiștii ruși în ultima vreme, ei nu au deja nimic de pierdut, așa că pot spune tot ce vor”, a afirmat Anton Gerașchenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne.

