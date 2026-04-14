Din cauza detectării unei grupări de drone în proximitatea spațiului aerian românesc, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați printr-un mesaj RO-Alert, emis la ora 3.48.

„În dimineața zilei de marți, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea”, a transmis MApN.

Pentru asigurarea securității, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost poziționate în stare de luptă. Cu toate acestea, nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian național, iar alerta s-a încheiat la ora 4.45.

Potrivit MApN, autoritățile române au informat în timp real structurile aliate despre situație și au menținut contactul permanent cu acestea.

Mesajele RO-Alert în județul Tulcea sunt foarte frecvente, atacurile Rusiei lovind foarte aproape de granița României adeseori. Cele mai recente exemple sunt din 8 aprilie, când ISU Tulcea menționa și că se aud explozii de pe teritoriul ucrainean, respectiv 7 aprilie.

