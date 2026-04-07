Deși incidentul s-a desfășurat în imediata proximitate a frontierei, autoritățile române au dat asigurări că spațiul aerian național nu a fost încălcat.

Monitorizare strictă la graniță

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), atacurile au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie.

Sistemele radar ale armatei române au fost activate pentru a supraveghea situația în timp real.

„Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național”, au precizat oficialii MApN.

Recomandările ISU

Pentru a preveni orice risc la adresa cetățenilor, Centrul Național Militar de Comandă a solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) informarea preventivă a populației din zonă.

00:58: MApN a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare.

01:04: A fost emis oficial mesajul RO-Alert către terminalele mobile din nordul județului Tulcea.

01:46: Alerta aeriană a fost ridicată, indicând încheierea pericolului iminent.

ISU Tulcea a subliniat că mesajul a avut un caracter preventiv, de informare și avertizare privind „posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

Populația a fost sfătuită „să urmeze recomandările transmise dacă situația o impune și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte care cad din cer și pun în pericol bunurile materiale și integritatea personală”.

