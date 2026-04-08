„În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au atacat cu drone obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliţie aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere”, a anunțat, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Conform institiţiei citate, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 3.44, un mesaj RO-ALERT.

„Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional”, a mai precizat sursa citată.

Miercuri dimineață, autoritățile au transmis o nouă avertizare RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, în plus față de cea din timpul nopții. În zonă se aud explozii provenite de pe teritoriul ucrainean, conform ISU Tulcea.

„În urmă cu scurt timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea prin care populaţia este informată despre posibilitatea căderii unor obiecte căzute din spaţiul aerian”, a anunțat, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Instituţia anunţă că în acest moment se aud explozii provenite de pe teritoriul ucrainean.

„Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să fie vigilenţi şi să anunţe la 112 dacă observă obiecte căzute din spaţiul aerian. Reamintim că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, iar mesajele sunt transmise pentru ca populaţia să fie informată şi să cunoască măsurile de adăpostire şi protecţie”, a mai transmis sursa citată.

Până în acest moment, nu au fost primite apeluri în dispeceratul ISU Tulcea.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost treziți de un mesaj RO-Alert și în noaptea de luni spre marți, în contextul unui nou val de atacuri lansate de forțele Federației Ruse asupra Ucrainei.



