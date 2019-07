De Dana Aramă,

Fuego s-a întâlnit de curând la filmări, cu regretata artistă Florina Cercel.

„Șocant și trist! Acum câteva luni, probabil în ultima apariție TV, la TVR 2, la “Drag de România mea!” am zâmbit împreună, am povestit, am premiat-o și paradoxal, ea a recitat un poem cutremurator scris de Grigore Vieru, despre artiștii care pleacă dintre noi!



Sunt mâhnit! Mi-era extrem de dragă, fiind una dintre marile actrițe ale românilor, cu farmec, persuasiune, implicare, dând toată viața sa, cu împrumut, fără dobânzi și alte cereri, întregul său suflet scenei! Drum lin, mare doamnă!

Imaginile de mai jos rămân ca mărturie în arhiva TVR, fiind un moment pe care nu l-am repetat niciodată, care a curs firesc, emoționant! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a scris Fuego pe contul său de Facebook.

Artistul a dat publicității și filmarea pe care a făcut-o împreună cu regretata actriță Florina Cercel.

Florina Cercel, actriță a Teatrului Național din București, a încetat din viață în data de 30 iulie 2019, la vârsta de 76 de ani, în urma unei boli necruțătoare.

Trupul neînsuflețit al actriței Florina Cercel va fi depus joi, la ora 10:00, în foaierul Sălii Mari a Teatrului Național. Înmormantarea va avea loc în aceeași zi, la ora 13:00, la Cimitirul Bellu Ortodox, pe Aleea Artiștilor.

Citeşte şi:

Mesajul transmis de Teatrul Național „I.L Caragiale”, după moartea actriței Florina Cercel

GSP.RO Investiție de 10 milioane de euro acasă la Liviu Dragnea! FOTO EXCLUSIV

Unica.ro S-au publicat stenogramele complete. Ce a vorbit Alexandra cu operatorii 112 chiar înainte să moară

Viva.ro Ultima discuție pe care a avut-o ALEXANDRA, înainte să se urce în mașina CRIMINALULUI! Motivul pentru care a făcut asta e noutate absolută!