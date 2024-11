Fuego a povestit, pentru Metropola TV, despre singurătatea în care îi este scris unui creator să trăiască, despre puterea artei și despre dragostea către public. „Noi artiștii, în general, ne întâlnim cu mii de oameni, ne îmbrățișează lumea, ne laudă lumea, suntem fericiți, dar când ajungem în camera noastră, între cei 4 pereți, suntem niște oameni foarte singuri.

Noi suntem învățați să avem în jurul nostru, public, lumea multă, să fie agitație în jurul nostru, când ajunge acasă, chiar dacă artistul este familist, chiar dacă are copii, consider că trebuie să rămână așa, singur, cu el, în permanență, pentru că artistul este născut ca să creeze, el trebuie să stea și în singurătate ca să poată să-și creeze arta”, a declarat Fuego.

Fuego: „Eu sunt un om care s-a dedicat în totalitate publicului său”

În plus, el a vorbit despre asumare, despre faptul că această singurătate este ceea ce el și-a ales și cu inima și cu creierul și nu regretă niciun moment. Acesta fiind și un răspuns la multe întrebări pe care le primește despre o eventuală căsătorie sau venirea pe lume a unui copil.

„Eu mi-am asumat această profesie, eu sunt un om care s-a dedicat în totalitate publicului său, restul n-a contat. Mi-am ales să fac lucrul acesta de când eram mic. Încă de atunci vorbeam cu părinții mei și le spuneam că eu vreau să mă dedic publicului meu. Atât de mult îmi iubesc profesia încât pentru mine nu contează nimic altceva”, a mai declarat artistul la Metropola TV.

Fuego a vrut să renunțe la cariera sa

Fuego sau Paul Cirpian Surugiu, așa cum e trecut în buletin, a făcut multe sacrificii pentru cariera lui. Artistul s-a mutat în București în urmă cu aproximativ 20 de ani, iar părinții săi au fost cei care l-au ajutat necondiționat.

El își amintește că de multe ori nu a avut bani să își cumpere bilet pentru tramvai sau mâncare. Voia să renunțe la carieră, însă nu a recurs la acest gest. „Am avut şi momente în care-mi venea să mă las, în care am disperat, în care n-am avut ce mânca în Bucureşti. Chiar şi dacă mi-e rău, sunt bolnav, am febră, nu mai pot sau sunt plictisit, eu urc pe scenă, cu zâmbetul pe buze”, a spus artistul, care a împlinit deja 30 de ani de carieră.

Mihai Bendeac e uimit de succesul lui Fuego

Mihai Bendeac și-a arătat admirația față de reușita în carieră a lui Fuego. Actorul a văzut unul dintre concertele susținute de artist și a fost impresionat să vadă câte flori a primit din partea admiratoarelor. Fostul jurat de la „iUmor” l-a clasat pe Fuego pe același loc cu Ștefan Bănică jr, Loredana, Andra, Delia și chiar Florin Salam.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur. Există artiști români – Fuego, Ștefan Bănică jr, Loredana, Andra, Delia, Florin Salam – care pe scenă… stai cuminte că se dă cu praf de liniște.

Dar în același timp mă uitam la construcția din jurul lui Fuego și mi se pare, mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial”, le-a transmis Mihai Bendeac fanilor lui, pe Instagram, potrivit Spynews.ro.

