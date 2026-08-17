„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare. Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății”, a explicat Miruță pe Facebook.

„Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a adăugat el.

Foarte important, clubferoviar.ro a publicat un document care arată că Hidroelectrica a trimis deja un preaviz privind deconectarea Metrorex de la alimentarea cu energie electrică.

„Având în vedere preavizul de deconectare nr. 96656.PRNC.2026 din data de 09.08.2026 (anexat prezentei), transmis spre informare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în calitate de furnizor de energie electrică pentru clientul Metrorex S.A., și înregistrat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 4865/13.08.2026, vă rugăm să ne comunicați până marți, 18 august 2026, situația privind neachitarea facturilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Potrivit preavizului de deconectare menționat, în evidențele furnizorului figurează un sold restant în cuantum de 11.521.602,22 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate în baza contractului aplicabil, precum și orice alte sume aferente, calculate potrivit facturilor fiscale și/sau ratelor de plată eșalonate emise și transmise către Metrorex S.A”, scrie în document.

În contextul în care există riscul ca metroul bucureștean să rămână fără curent, Miruță i-a cerut directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș, explicații.

„Având în vedere riscul de întrerupere a furnizării energiei electrice și consecințele pe care o eventuală deconectare le-ar putea genera asupra desfășurării activității Metrorex S.A., vă solicităm să întreprindeți, în regim de urgență, demersurile necesare pentru soluționarea situației și să ne transmiteți informațiile solicitate în termenul indicat”, a transmis Miruță, conform sursei citate.

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