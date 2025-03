Trump nu suportă să audă lucruri care nu-i convin

Într-un interviu acordat Sky News, Wolff a explicat că Trump nu suportă să audă lucruri care nu-i convin și că nu ascultă sfaturile nimănui. Acest lucru ar putea complica serios orice încercare de a negocia pacea în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Pentru Donald Trump, nimeni nu contează”, a spus Wolff, întrebat de jurnalistul Trevor Phillips despre cine îl influențează pe fostul lider de la Casa Albă.

„Spun asta fără echivoc. Nu există nimeni la care să apeleze, nu ascultă pe nimeni. Și ascultă este un cuvânt foarte important aici, pentru că, literalmente, nu ascultă. E ca și cum n-ar avea această capacitate”, a insistat Wolff.

De ce l-a enervat Zelenski pe Trump

Tensiunile dintre cei doi lideri au atins un punct critic vineri, 28 februarie, când Zelenski i-a reproșat lui Trump anumite declarații despre sprijinul SUA pentru Ucraina. Supărat, Trump l-a acuzat că este nerecunoscător și l-a dat afară din Biroul Oval. Wolff explică momentul spunând că președintele ucrainean a făcut greșeala de a încerca să-i spună lui Trump lucruri pe care acesta nu voia să le audă.

Discuție aprinsă la Casa Albă între Volodimir Zelenski și Donald Trump Foto: Hepta

Recomandări Planul de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, prezentat de Ursula von der Leyen la Bruxelles

„Zelenski încerca să prezinte niște fapte, încerca să transmită informații care l-au înfuriat pe Donald Trump. Iar felul în care Trump reacționează în astfel de situații este să nu se oprească niciodată din vorbit. Astfel, nu există nimic care să ajungă la el”, a spus Wolff.

După acest incident, mai mulți apropiați ai lui Trump l-au criticat dur pe Zelenski, acuzându-l că nu a arătat respect și chiar sugerând că ar trebui să demisioneze. Însă președintele Ucrainei a declarat ferm că nu crede că a greșit cu nimic.

„Îl respect pe președinte și respect poporul american. Cred că trebuie să fim foarte deschiși și foarte sinceri, iar eu nu sunt sigur că am făcut ceva rău”, a spus Zelenski într-un interviu pentru Fox News.

Trump neagă tot, dar nu ascultă pe nimeni

Michael Wolff, autorul cărții „All or Nothing: How Trump Recaptured America”, nu este la primul atac la adresa fostului președinte american. Trump l-a acuzat de multe ori că scrie minciuni despre el, inclusiv într-o postare recentă pe rețeaua sa, TruthSocial.

Recomandări Mintea cea de pe urmă a fanaticului. America, mai mare ca oricând

„Cartea lui este o minciună totală, la fel ca și celelalte prostii pe care le-a scris. M-a sunat de multe ori încercând să obțină un interviu, dar nu i-am răspuns niciodată, pentru că nu voiam să-i dau credibilitate”, a scris Trump.

Pe măsură ce campania electorală din SUA se intensifică, rămâne de văzut cum va gestiona Trump relațiile internaționale și dacă va avea capacitatea de a asculta sfaturi esențiale pentru negocierile globale.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Kremlinul jubilează după oprirea ajutorului militar trimis Ucrainei de către SUA: „O decizie care va împinge regimul de la Kiev către pace”

Urmărește-ne pe Google News