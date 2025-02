Sosit la Casa Albă pentru a semna acordul asupra exploatării resurselor minerale din Ucraina, Zelenski i-a transmis lui Trump că nu va face niciun compromis cu „criminalul” Vladimir Putin. Discuția a avut loc înainte de întrevederea din Biroul Oval.

„Acesta este un moment emoționant, dar adevăratul moment emoționant va fi când va înceta focul și vom ajunge la un acord. Și cred că suntem destul de aproape de a-l obține”, a spus Trump după ce l-a întâmpinat personal pe Zelenski la intrarea din Aripa de Vest a Casei Albe.

Zelenski a replicat că nu va face „compromisuri cu un criminal pe teritoriul nostru”, referindu-se la liderul de la Kremlin Vladimir Putin. „Cred că președintele Trump este de partea noastră”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Trump l-a atenționat apoi pe Zelenski că „nu există acorduri fără compromisuri”, i-a transmis că trebuie să fie „recunoscător” față de sprijinul primit în fața invaziei ruse, a susținut că Ucraina se află acum „într-o poziție foarte proastă” și „nu are cărți” de negociere. „Vă jucați cu al Treilea Război Mondial”, a avertizat președintele american.

Reproșul precum că Ucraina nu ar fi „recunoscătoare” a fost făcut și de vicepreședintele american JD Vance, prezent la declarațiile din fața presei. La rândul său, Zelenski a răspuns că a fost mereu recunoscător și a multumit mereu în public.

