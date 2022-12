Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a scris pe Twitter că Iranul „plănuiește să stimuleze livrările de rachete și drone pentru Rusia”, cu un dispreț flagrant față de sancțiunile internaționale.

Kievul a acuzat Teheranul că a furnizat Moscovei 1.700 de drone kamikaze Shahed-136, despre care spune că au fost folosite pentru a lovi ținte din Ucraina începând din septembrie.

„Sancțiunile nefuncționale” ar trebui să fie abandonate, a scris Podoliak, și înlocuite cu măsuri mai „distructive”, cum ar fi „lichidarea fabricilor” și „arestarea furnizorilor”.

Iran, planning to boost missile, drone supplies for Russia, blatantly humiliates the institution of international sanctions…

Important to abandon nonworking sanctions, invalid UN resolutions concept, & move to more destructive tools – liquidation of plants, arrest of suppliers…