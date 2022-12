Forțele ruse au început să demoleze teatrul din orașul ocupat Mariupol care a fost locul unui atac aerian mortal despre care există informații că a dus la moartea a sute de civili, potrivit unui consilier al primarului ucrainean în exil al orașului.

Petro Andriuşcenko a acuzat autorităţile de ocupație că au încercat să acopere urmările bombardamentului asupra teatrului, care era folosit ca adăpost, când a fost bombardat pe 16 martie.

O investigație a Amnesty International privind atacul asupra teatrului din Mariupol a concluzionat că forțele ruse au comis o crimă de război țintind în mod deliberat clădirea, deși știau că sute de civili se adăposteau acolo.

Autoritățile de ocupație ruse plănuiesc să lase fața teatrului intactă și să distrugă restul structurii, pentru a construi un nou teatru „pe cadavrele oamenilor din Mariupol”, a spus Andriușcenko.

Drama Theater in Mariupol does no longer exist. This is attempt to hide forever the evidence of the deliberate killing of Ukrainians by russians. The aggressor-country doesn’t even try to hide its intentions to erase everything ??No amount of lies can help escape justice @UNESCO pic.twitter.com/iM7GjWsNAz