Înregistrarea video, care circulă fără dată şi fără localizare pe rețeaua de socializare, îl suprinde pe liderul american, flancat de gărzi de corp, într-o discuţie informală cu mai multe persoane aflate după o barieră metalică, în ceea ce pare a fi o sală de sport sau o sală polivalentă. Una dintre aceste persoane poartă pe frunte o bentiţă în culorile Iranului.

Unele elemente de decor, precum şi hainele preşedintelui par să sugereze că era vorba de un miting de campanie la începutul lunii noiembrie în California, unde Joe Biden venise pentru a-l susţine de candidatul Camerei Reprezentanţilor.

?#BREAKING: #Biden is asked when hes going to declare #Iran JCPOA dead and he says: “It is dead but were not gonna announce it.” pic.twitter.com/KvrJaY7i80