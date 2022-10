Podoliak a publicat sâmbătă un mesaj pe Twitter în care afirmă, referindu-se la Putin și la alți oficiali ruși, că negocierile cu cei care „calcă pe cadavre” nu au niciun rost.

1. There is no point in negotiating with those who “dance on bones” — Putin and his entourage. The price of their words has a negative value.



2. Negotiations are possible, but with the new president of Russia. Which will assess reality more adequately.