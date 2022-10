Fațada clădirii Consulatului rus la New York a fost stropită vineri, 30 septembrie, cu vopsea roșie, după ce președintele Vladimir Putin a semnat anexarea la Federația Rusă a celor patru regiuni ucrainene – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, relatează Reuters.

Decizia de anexare a fost semnată de liderul de la Kremlin împreună cu liderii separatiști proruși din cele patru regiuni și nu este recunoscută la nivel internațional.

The facade of the Russian Consulate building in New York City was vandalized with red spray paint early Friday. It's being investigated as a possible bias incident. https://t.co/OrxXnXjJyk pic.twitter.com/uLzGF5ZgV4