Cele mai apreciate măsuri ale lui Trump, conform susținătorilor

Printre cei 39% dintre adulții din SUA care aprobă activitatea președintelui, 79% au menționat politicile în domeniul imigrației drept cea mai bună acțiune a acestuia din 2025. Economia a fost a doua cea mai populară temă, cu 45% dintre susținători evidențiind fie îmbunătățiri generale (25%), fie tarifele (14%), fie prețurile mai mici (9%). Alte realizări menționate includ reducerile de taxe, diminuarea cheltuielilor federale, acordurile de pace internaționale și schimbările în politica de sănătate.

Un bărbat de 59 de ani din Virginia de Vest, afiliat Partidului Republican, a declarat: „Încercarea de a recăpăta controlul asupra granițelor și asupra beneficiilor cetățeniei.” O femeie de 55 de ani din Carolina de Nord, republicană, a apreciat măsurile de „închiderea granițelor și deportarea criminalilor periculoși prezenți ilegal.”

Cele mai criticate măsuri ale lui Trump, conform opozanților

Dintre cei 60% dintre americanii care dezaprobă mandatul lui Trump, 57% au numit politicile în domeniul imigrației drept cele mai rele acțiuni ale acestuia. Economia a fost al doilea cel mai frecvent răspuns, 33% din opozanți criticând în special tarifele (29%). Alte motive de nemulțumire includ corupția, încălcarea Constituției sau politizarea Departamentului de Justiție (22%), relațiile internaționale slabe (17%) și gestionarea dosarelor Epstein (13%).

O femeie de 88 de ani din New York, democrată, a spus: „Stilul său de tip Gestapo în deportarea imigranților ilegali… chiar a fost implicat în uciderea a cel puțin doi cetățeni americani. Suntem o „națiune a imigranților.” O altă femeie din Georgia, în vârstă de 53 de ani, a acuzat că Trump „s-a îmbogățit pe sine și familia sa, fără să facă nimic pentru a ajuta americanii de rând să reducă costurile zilnice.”

Discrepanțe ideologice și generaționale. Generația tânără, cea mai critică față de acțiunile președintelui

Potrivit sondajului, opinia publică este puternic influențată de afilierile ideologice. 83% dintre susținătorii lui Trump care se identifică drept „foarte conservatori” au menționat politicile de imigrație ca fiind cele mai bune lucruri realizate, comparativ cu 66% dintre susținătorii moderați. La polul opus, 71% dintre opozanții „foarte liberali” au considerat imigrația drept cel mai mare eșec, în comparație cu 52% dintre moderații care dezaprobă mandatul său.

În plus, generația tânără pare să fie mai critică față de acțiunile președintelui în domeniul imigrației. Dintre cei care dezaprobă activitatea lui Trump, 70% dintre cei cu vârste între 18-29 de ani au menționat imigrația drept principala problemă, comparativ cu 60% dintre cei între 30-39 de ani și aproximativ jumătate dintre cei de peste 40 de ani.

Conform Washington Post, susținătorii și opozanții lui Trump au opinii diferite chiar și în ceea ce privește aspectele politicii de imigrație. 42% dintre susținători au evidențiat securizarea granițelor, în timp ce 50% dintre opozanți au accentuat măsurile de aplicare a legii împotriva imigranților.

În discursul său de marți seară privind Starea Națiunii, Trump a pus accent pe politicile de imigrație.