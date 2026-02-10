Într-un interviu acordat prezentatorului NBC Nightly News, Tom Llamas, și difuzat duminică, în timpul Super Bowl-ului, președintele SUA a fost întrebat „În ce moment ne aflăm în economia Trump?”.

Iar el a răspuns: „Aș spune că suntem deja acolo. Sunt foarte mândru de asta”.

Contrar lui Trump, majoritatea americanilor declară că nu sunt mulțumiți de economie

Remarcile sale vin într-un context în care majoritatea americanilor declară în sondajele de opinie că nu sunt mulțumiți de starea economiei, iar Donald Trump desfășoară o strategie intensă de promovare a mesajului său economic în statele-cheie din punct de vedere politic, înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie.

Un sondaj NPR/Marist/PBS News, publicat săptămâna trecută, arată că 36% dintre adulți aprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce 59% dezaprobă.

La alegerile din afara ciclului electoral desfășurate în noiembrie anul trecut, democrații din Virginia, New Jersey și New York au pus accentul pe tema costului vieții, obținând victoria.

În interviul înregistrat miercuri, în Biroul Oval, Trump a afirmat că economia merge atât de bine încât democrații au abandonat acest mesaj și l-a acuzat, totodată, pe predecesorul său, președintele Joe Biden, pentru menținerea unor prețuri ridicate la produse de bază.

„În ultimele patru zile, sunt doar patru zile, democrații nu au mai rostit cuvântul «accesibilitate». Ei sunt cei care au creat problema. Am preluat o situație dezastruoasă din toate punctele de vedere”, a spus el.

Folosind cifre care nu sunt susținute de datele propriei administrații, Donald Trump a afirmat că produsul intern brut a crescut cu 5,6% în timpul mandatului său.

Potrivit Departamentului Muncii, economia a crescut într-un ritm anual solid de 4,4% în trimestrul al treilea din 2025. Statele Unite nu au înregistrat o creștere de peste 5% în niciun trimestru din 2021, când economia își revenea după pandemia de COVID-19.

Producția economică a țării s-a contractat, de asemenea, în primul trimestru din 2025, parțial din cauza anticipării politicilor comerciale și tarifare pe care Trump le-a anunțat ulterior, în luna aprilie, cu impact asupra economiei globale.

Departamentul Muncii nu a publicat datele pentru trimestrul al patrulea al anului trecut, din cauza unei blocări a activității guvernamentale.

Deși majoritatea estimărilor privind creșterea din acel trimestru sunt semnificativ mai mici, președintele făcea referire la o proiecție a Fed-ului din Atlanta, care a ajuns până la 5,4%, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

Donald Trump crede că 2026 va fi un an economic și mai bun

„Cred că 2026 va fi și mai bun”, i-a spus Trump lui Llamas. „Avem sute de miliarde de dolari care se varsă în țara noastră. De fapt, trilioane – 18 trilioane de dolari sunt investiți chiar acum în Statele Unite. Se construiesc fabrici, uzine și mii de afaceri în toată țara”, a continuat președintele SUA.

Deși Trump a obținut investiții străine și promisiuni de investiții în Statele Unite, chiar și site-ul Casei Albe indică o sumă de 9,6 trilioane de dolari, puțin peste jumătate din cifra menționată de el. Analizele acestei valori au concluzionat că este umflată.

Llamas a întrebat dacă uzinele și fabricile companiilor străine se vor deschide în Statele Unite în timpul mandatului lui Trump, care expiră la 20 ianuarie 2029.

„Oh, da. Se vor deschide în următorul an, un an și jumătate”, a răspuns Trump.

În luna mai, Trump declara în emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că „părțile bune” ale economiei îi aparțin, în timp ce „părțile rele” sunt responsabilitatea lui Biden.

