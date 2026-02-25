Discursul lui Donald Trump în Congres, marcat de afirmații false și cifre exagerate, demontat pas cu pas

Creșterea economică record

Trump a afirmat că a preluat o „țară în criză” de la administrația Biden, cu o economie „stagnantă” care acum „înflorește ca niciodată”. Datele însă contrazic aceste afirmații, potrivit cotidianului german Tagesschau.

Conform statisticilor din 2025, economia SUA a crescut cu doar 2,2%, cu 0,6 puncte procentuale mai puțin decât în 2024, ultimul an al administrației Biden. Un factor important de luat în considerare este shutdown-ul guvernamental de 43 de zile din toamna lui 2025, care, conform estimărilor Fed, a redus creșterea economică cu aproximativ un punct procentual.

Rata șomajului, un alt indicator-cheie, a crescut de la 4,0% în ianuarie 2025 la 4,3% în ianuarie 2026, ceea ce contrazice afirmațiile lui Trump privind o economie „înfloritoare”.

Inflația și greaua moștenire de la Biden

În discursul său, Trump a reluat afirmația (pentru a câta oară?) că a moștenit „cea mai mare inflație din istorie” de la Biden. Însă, conform Tagesschau, inflația în ianuarie 2025 era de 3,0%, iar în ianuarie 2026 a scăzut la 2,4%.

Deși inflația a atins un maxim de 9,1% în iunie 2022, aceasta a avut loc cu mult înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă. Cele mai mari niveluri de inflație din istoria SUA au fost înregistrate după Primul Război Mondial, cu un vârf de 23,7%, și în perioada 1979-1980, când inflația anuală a ajuns la 14,8%.

Donald Trump și Joe Biden

Locuri de muncă pe toate drumurile

Trump a declarat că „mai mulți americani lucrează decât oricând”, ceea ce este adevărat în termeni absoluți. În ianuarie 2026, numărul angajaților a atins 159 de milioane, dar această cifră reflectă și creșterea populației, care a ajuns la 342,36 milioane. Rata ocupării forței de muncă a scăzut însă ușor, de la 60,1% în ianuarie 2025 la 59,8% în ianuarie 2026, iar rata activității economice a rămas neschimbată față de perioada Biden.

Investiții de 18 trilioane de dolari

Trump a afirmat că a obținut promisiuni de investiții în valoare de „18 trilioane de dolari” în primul său an de mandat. Cu toate acestea, Casa Albă raportează doar 9,6 trilioane de dolari, incluzând angajamente interne și externe, potrivit NBC. Experții consideră această cifră ca fiind exagerată, mai ales că multe dintre promisiuni, precum cele ale Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, depășesc PIB-ul acestor țări.

Reforma fiscală: cea mai mare reducere de taxe din istoria SUA

Trump a susținut că a implementat „cea mai mare reducere de taxe din istoria SUA”, referindu-se la legea One Big Beautiful Bill Act (OBBB) semnată în iulie 2025. Analiza PolitiFact arată însă că aceste reduceri fiscale ocupă doar locul trei din 1980 încoace, după reformele lui Ronald Reagan din 1981 și cele ale lui Barack Obama din 2012. Efectul asupra contribuabililor va fi redus, deoarece multe dintre măsuri au fost doar prelungiri ale legilor din 2017.

Mai mult, Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât că Donald Trump a depășit puterile prevăzute de Constituție prin impunerea de taxe vamale asupra aproape tuturor produselor care intră în Statele Unite, potrivit AFP.

Lovitură dură dată lui Trump de Curtea Supremă.

Trump a reluat afirmația că a „încheiat opt războaie” în primele zece luni de mandat

În realitate, multe dintre aceste conflicte sunt încă active sau au fost gestionate fără implicarea directă a SUA. De exemplu, situația dintre Cambodgia și Thailanda rămâne instabilă, iar acordul de pace din 2025 a fost încălcat. Disputa privind barajul Grand-Renaissance dintre Egipt și Etiopia continuă, iar implicarea lui Trump nu a dus la niciun progres semnificativ.

Iranul a fost însă subiectul principal din discursul-record al lui Trump despre Starea Uniunii. Una dintre cele mai stringente întrebări este ce va face liderul SUA. La opt luni după ce a lovit facilitățile sale nucleare, președintele a luat în calcul noi atacuri, în cazul în care liderii iranieni nu acceptă să încheie un acord, relatează CNN.

A obligat țările NATO să aloce 5% pentru apărare și să plătească tehnica militară americană pentru Ucraina

Trump a proclamat o „victorie istorică” în politica externă, afirmând că a obținut angajamentul aliaților NATO de a ridica pragul cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. Mai mult, Trump a introdus un mecanism prin care asistența militară pentru Ucraina este acum finanțată direct de către aliați, care plătesc integral echipamentele americane livrate Kievului, eliminând astfel povara financiară de pe umerii contribuabilului american.

Trebuie făcută o distincție clară între ținta asumată și realitatea bugetară actuală. La summitul de la Haga din iunie 2025, membrii NATO au acceptat oficial noua țintă de 5%, însă termenul limită pentru implementarea completă este anul 2035.

Soldați NATO în Lituania.

Majoritatea aliaților europeni abia au reușit să stabilizeze pragul de 2% în 2024-2025. Țările care întâmpină cele mai mari dificultăți politice sau economice în a dubla acest buget sunt:

Spania și Italia: Deși au crescut investițiile, rămân printre ultimele țări ca procent din PIB, fiind criticate nominal de administrația Trump pentru ritmul lent.

Germania: Deși a crescut masiv bugetul (peste 100 miliarde USD în 2025), acesta reprezintă aproximativ 2,1% – 2,3% din PIB-ul său imens. Saltul la 5% ar însemna o economie de război, lucru greu de acceptat politic la Berlin.

Imigranții ilegali, cei mai mari infractori

În ceea ce privește imigrația, Trump a criticat „imigranții ilegali” pentru creșterea infracționalității, deși un studiu din 2024 al Departamentului de Justiție arată că aceștia sunt arestați mai rar decât cetățenii nativi pentru infracțiuni violente, potrivit Washington Post.

„Pirații somalezi care au devastat Minnesota ne amintesc că în multe părți ale lumii corupția și fărădelegea sunt norme”, a spus Trump, avertizând asupra efectelor imigrației necontrolate.

„Alegeri furate” în 2020

Trump a reluat teoria conspirației privind „alegerile furate” din 2020, afirmând că ar trebui să fie în al treilea mandat. Nu există dovezi că alegerile din 2020 au fost fraudate. De exemplu, analiza New York Times arată că doar 0,02% dintre cele 49,5 milioane de înregistrări de vot au fost suspectate de nereguli. Datele din Georgia, Iowa și Michigan confirmă faptul că fraudele electorale sunt extrem de rare.

Potrivit Tagesschau, discursul lui Trump conține numeroase afirmații eronate și exagerări care subliniază strategia sa de autopromovare, dar ridică semne de întrebare privind veridicitatea datelor prezentate.