Creșterea economică record

Trump a afirmat că a preluat o „țară în criză” de la administrația Biden, cu o economie „stagnantă” care acum „înflorește ca niciodată”. Datele însă contrazic aceste afirmații, potrivit cotidianului german Tagesschau.

Conform statisticilor din 2025, economia SUA a crescut cu doar 2,2%, cu 0,6 puncte procentuale mai puțin decât în 2024, ultimul an al administrației Biden. Un factor important de luat în considerare este shutdown-ul guvernamental de 43 de zile din toamna lui 2025, care, conform estimărilor Fed, a redus creșterea economică cu aproximativ un punct procentual.

Rata șomajului, un alt indicator-cheie, a crescut de la 4,0% în ianuarie 2025 la 4,3% în ianuarie 2026, ceea ce contrazice afirmațiile lui Trump privind o economie „înfloritoare”.

Inflația și greaua moștenire de la Biden

În discursul său, Trump a reluat afirmația (pentru a câta oară?) că a moștenit „cea mai mare inflație din istorie” de la Biden. Însă, conform Tagesschau, inflația în ianuarie 2025 era de 3,0%, iar în ianuarie 2026 a scăzut la 2,4%.

Deși inflația a atins un maxim de 9,1% în iunie 2022, aceasta a avut loc cu mult înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă. Cele mai mari niveluri de inflație din istoria SUA au fost înregistrate după Primul Război Mondial, cu un vârf de 23,7%, și în perioada 1979-1980, când inflația anuală a ajuns la 14,8%.

Discursul lui Donald Trump în Congres, marcat de afirmații false și cifre exagerate, demontat pas cu pas
Donald Trump și Joe Biden Foto: Profimedia

Locuri de muncă pe toate drumurile

Trump a declarat că „mai mulți americani lucrează decât oricând”, ceea ce este adevărat în termeni absoluți. În ianuarie 2026, numărul angajaților a atins 159 de milioane, dar această cifră reflectă și creșterea populației, care a ajuns la 342,36 milioane. Rata ocupării forței de muncă a scăzut însă ușor, de la 60,1% în ianuarie 2025 la 59,8% în ianuarie 2026, iar rata activității economice a rămas neschimbată față de perioada Biden.

Investiții de 18 trilioane de dolari

Trump a afirmat că a obținut promisiuni de investiții în valoare de „18 trilioane de dolari” în primul său an de mandat. Cu toate acestea, Casa Albă raportează doar 9,6 trilioane de dolari, incluzând angajamente interne și externe, potrivit NBC. Experții consideră această cifră ca fiind exagerată, mai ales că multe dintre promisiuni, precum cele ale Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, depășesc PIB-ul acestor țări.

Reforma fiscală: cea mai mare reducere de taxe din istoria SUA

Trump a susținut că a implementat „cea mai mare reducere de taxe din istoria SUA”, referindu-se la legea One Big Beautiful Bill Act (OBBB) semnată în iulie 2025. Analiza PolitiFact arată însă că aceste reduceri fiscale ocupă doar locul trei din 1980 încoace, după reformele lui Ronald Reagan din 1981 și cele ale lui Barack Obama din 2012. Efectul asupra contribuabililor va fi redus, deoarece multe dintre măsuri au fost doar prelungiri ale legilor din 2017.

Mai mult, Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât că Donald Trump a depășit puterile prevăzute de Constituție prin impunerea de taxe vamale asupra aproape tuturor produselor care intră în Statele Unite, potrivit AFP.

Donald Trump surprins în timp ce ține un panou pe care sunt afișate tarifele reciproce
Lovitură dură dată lui Trump de Curtea Supremă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Trump a reluat afirmația că a „încheiat opt războaie” în primele zece luni de mandat

În realitate, multe dintre aceste conflicte sunt încă active sau au fost gestionate fără implicarea directă a SUA. De exemplu, situația dintre Cambodgia și Thailanda rămâne instabilă, iar acordul de pace din 2025 a fost încălcat. Disputa privind barajul Grand-Renaissance dintre Egipt și Etiopia continuă, iar implicarea lui Trump nu a dus la niciun progres semnificativ.

Iranul a fost însă subiectul principal din discursul-record al lui Trump despre Starea Uniunii. Una dintre cele mai stringente întrebări este ce va face liderul SUA. La opt luni după ce a lovit facilitățile sale nucleare, președintele a luat în calcul noi atacuri, în cazul în care liderii iranieni nu acceptă să încheie un acord, relatează CNN.

A obligat țările NATO să aloce 5% pentru apărare și să plătească tehnica militară americană pentru Ucraina

Trump a proclamat o „victorie istorică” în politica externă, afirmând că a obținut angajamentul aliaților NATO de a ridica pragul cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. Mai mult, Trump a introdus un mecanism prin care asistența militară pentru Ucraina este acum finanțată direct de către aliați, care plătesc integral echipamentele americane livrate Kievului, eliminând astfel povara financiară de pe umerii contribuabilului american.

Trebuie făcută o distincție clară între ținta asumată și realitatea bugetară actuală. La summitul de la Haga din iunie 2025, membrii NATO au acceptat oficial noua țintă de 5%, însă termenul limită pentru implementarea completă este anul 2035.

Soldați NATO în Lituania. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Soldați NATO în Lituania. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Majoritatea aliaților europeni abia au reușit să stabilizeze pragul de 2% în 2024-2025. Țările care întâmpină cele mai mari dificultăți politice sau economice în a dubla acest buget sunt:

  • Spania și Italia: Deși au crescut investițiile, rămân printre ultimele țări ca procent din PIB, fiind criticate nominal de administrația Trump pentru ritmul lent.
  • Germania: Deși a crescut masiv bugetul (peste 100 miliarde USD în 2025), acesta reprezintă aproximativ 2,1% – 2,3% din PIB-ul său imens. Saltul la 5% ar însemna o economie de război, lucru greu de acceptat politic la Berlin.

Imigranții ilegali, cei mai mari infractori

În ceea ce privește imigrația, Trump a criticat „imigranții ilegali” pentru creșterea infracționalității, deși un studiu din 2024 al Departamentului de Justiție arată că aceștia sunt arestați mai rar decât cetățenii nativi pentru infracțiuni violente, potrivit Washington Post.

„Pirații somalezi care au devastat Minnesota ne amintesc că în multe părți ale lumii corupția și fărădelegea sunt norme”, a spus Trump, avertizând asupra efectelor imigrației necontrolate.

„Alegeri furate” în 2020

Trump a reluat teoria conspirației privind „alegerile furate” din 2020, afirmând că ar trebui să fie în al treilea mandat. Nu există dovezi că alegerile din 2020 au fost fraudate. De exemplu, analiza New York Times arată că doar 0,02% dintre cele 49,5 milioane de înregistrări de vot au fost suspectate de nereguli. Datele din Georgia, Iowa și Michigan confirmă faptul că fraudele electorale sunt extrem de rare.

Potrivit Tagesschau, discursul lui Trump conține numeroase afirmații eronate și exagerări care subliniază strategia sa de autopromovare, dar ridică semne de întrebare privind veridicitatea datelor prezentate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Ce a făcut Teo Trandafir cu banii câștigați la Pro TV | Unde se va filma noul sezon „Asia Express”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
GSP.RO
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Știri România 19:00
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Victimele violenței domestice vor fi anunțate înainte de expirarea ordinelor de protecție. Primăriile, obligate să le informeze
Știri România 18:32
Victimele violenței domestice vor fi anunțate înainte de expirarea ordinelor de protecție. Primăriile, obligate să le informeze
Parteneri
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul.ro
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:29
Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Stiri Mondene 17:00
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Parteneri
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
TVMania.ro
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
ObservatorNews.ro
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Libertateapentrufemei.ro
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Parteneri
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
GSP.ro
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax.ro
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
KanalD.ro
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare

Politic

Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Politică 14:52
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj