Autoritățile centrale și locale s-au specializat în pomeni și risipa banului public pe tot felul de proiecte care, uneori, frizează ridicolul, mai ales când vorbim de săli de sport …la sate. În ultimii ani, Compania Națională de Investiții și-a dat girul și a sponsorizat tot felul de astfel de proiecte în localități din România care sunt la un pas să dispară de pe hartă din cauza locuitorilor prea puțini.

În schimb, proiecte precum Cazinoul din Constanța și altele, de o inestimată valoare culturală și istorică, sunt lasate pe plan secund de la un an la altul până când vor dispărea de la sine.

Dar, revenind la proiectele pe care se aruncă bani cu girul Companiei Naționale de Investiții, în rândurile de mai jos vă vom prezenta câteva. Astfel că proiectul cel mai recent este cel al unei săli de sport. Aceasta a costat 5,5 milioane de lei (aprox. 1,2 milioane de euro) și a fost construită într-un sat de numai 730 de persoane, Poganu, în județul Olt. Numărul localnicilor este de la ultimul recensământ, care a avut loc în 2011. Se pare că de această sală de sport se bucură puțin peste 120 de elevi. Poganu are și un cămin cultural, pentru care CNI a dat 1,5 milioane de lei, terminat tot în 2017.

Satul Greci, din Dâmbovița, nu are decât 1.100 de locuitori, dar elevii de acolo, puțini câți sunt ei, se bucură de o sală de sport de 3,5 milioane de lei. Așezată undeva la marginea DN61, pe islazul comunei, se poate ajunge pe de drumul pietruit ce pornește din DN. Investiția din sat a stârnit furia locuitorilor, care se plâng că nu au canalizare și nici gaz. În schimb, au sală de aproape un milion de euro. Sala de sport are 150 de locuri și un teren de handbal. Și satul Greci are, ca și Poganu, un cămin cultural de 1,5 milioane de lei.

O altă sală de sport este cea din Beuca, Teleorman. Sala a fost construită pentru cei 120 de elevi care învață la școala din localitate și a necesitat o investiție de 1,22 de milioane de lei. Prețul este afișat pe site-ul CNI, în schimb, presa locală, vorbește despre o investiție mai mică de 800.000 de lei. La inaugurarea acesteia, în anii trecuți, deschiderea s-a făcut cu un sobor de preoți, fiind o mare mândrie pentru localitate. Localitatea nu are decât 1150 de locuitori , cel puțin așa se arăta la ultimul recensământ, din 2011.

Sala de sport din Jorăști, Galați, este o altă investiție de mare efect pentru statul român, care a cheltuit 3,9 milioane de lei pentru crearea ei. Sala de sport din satul Jorăști are teren pentru diverse competiții, 150 de locuri în tribune, toalete și dușuri. Problema cu această sală este că nu poate fi folosită. Așa se plângea actualul primar al localității în urmă cu 6 luni.

“Nu avem alimentare cu apă. Nu pot fi folosite toaletele, duşurile, asta este situaţia. Nu eram primar atunci. Ministerul Dezvoltării a făcut ditamai sala de sport şi a lăsat utilităţile pe spatele Consiliului Local. Primăria Jorăşti a avut banii necesari pentru utilităţile respective, dar s-a împotmolit firma. A intrat în insolvenţă şi apoi în faliment”, a povestit primarul comunei Jorăști, Dănuț Tofan, citat de Express de Dunăre. Problema este că, un an mai târziu, aceeași CNI acorda nici măcar jumătate de milion de lei pentru a reface de urgență drumurile din localitatea pentru care dăduse aproape un milion de euro pe sala de sport.

Gavojdia este o localitate din Timiș, cu numai 1.500 de locuitori, care se mândrește și ea cu o sală de sport. Investiția s-a ridicat la 3,6 milioane de lei, iar acum este închiriată pentru 80 de lei pe oră pentru cei care vor să joace fotbal în sală. Anunțul este postat chiar pe pagina de Facebook a primăriei, în dreptul anunțului tronând și o poză cu sala vopsită în culoarea roz.

Într-o localitate de doar 1900 de oameni, Slobozia Mândră din Teleorman, CNI a mai investit încă un milion de euro (4,58 milioane lei) într-o sală de sport standard: 150 de locuri și teren de handbal, dar care poate fi folosit și pe post de teren de fotbal.

Toate sau aproape toate au fost construite prin programul de săli de sport pentru România, program ce fusese inițiat de Elena Udrea.

Săli de sport aproape inutile “sponsorizate” de CNI

Sala de sport sat Poganu, Olt (730 locuitori) – 5,5 mil. (2017)

Sala de sport localitatea Greci, Dâmbovița (1.126) – 3,5 mil. (2013)

Sala de sport școala gimnazială din Beuca, Teleorman (1150) – 1,22 mil (2015)

Sala de sport comuna Jorăști, Galați (1.150) – 3,9 mil. (2013)

Sala de sport Găvojdia, Timiș (1.500) – 3,6 mil. (2012)

Sala de sport Slobozia Mândră, Teleorman (1.900) – 4,58 mil. (2014)

Sala de sport comuna Dârlos, Sibiu (1.900) – 3,24 mil. (2012)

Sala de sport localitatea Petrova, Maramureș (2.500 locuitori) – 3,41 mil. (2017)

Sala de sport satul Decindeni, Dâmbovița (2.500 locuitori)– 5,68 mil. (2017)

Sala de sport comuna Rasca, Satu Mare (3.000 locuitori) – 6,25 mil. (2017)

Sala de sport localitatea Aghiresu Fabricii, Cluj (3.200 locuitori) – 3,94 mil. (2017)

Construire patinoar artificial comuna Cârța, Harghita (980) – 13,21 mil. (2011)

Sursa: CNI

Citește și: