„Băi, nene, mai terminați cu istericalele și băgatul capului în poză. Organizatorii sunt absolut ok și n-am nimic să le reproșez. N-am spus absolut nimic înainte, nu intenționam să spun nici după, dar mă forțează istericii care și-au găsit o ocupație.

Nu sunt genul care să cer voie, aprobare, confirmare nimănui. Au fost respectate toate regulile, am avut viză medicală rezultată în urma unui control detaliat.

S-a întâmplat practic nimic în urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emsiuni live radio/tv de a doua zi.

M-am înscris ca orice altă persoană într-o competiție bine organizată. Și cu asta, basta. Organizatorul și domnul Cristian Iordache și-au respectat toate înțelegerile luate de comun acord. Lăsați-i în pace!

P.S. Iar eu personal nu dau doi bani găuriți pe „grija” sau „îngrijorarea” isterică manifestată de ipocriți. Fiți bărbați, hienelor!”, a scris Mircea Badea.

Comentariile utilizatorilor rețelei de socializare nu s-au lăsat așteptate și i-au readus aminte lui Mircea Badea că tocmai el era pe persoana criticată.

„De tine rade toata lumea, nu intelegi?!!! Sau esti in perioada de negatie???” i-a scris Mihaela Tudorescu.

Citește și: Tânăra moartă în Germania după cinci ani de comă va fi înmormântată în satul natal. Familia a primit un ajutor de urgență de 1.000 de lei