El l-a informat imediat pe comandantul său, care a ordonat deschiderea focului. În jurul orei 15.00, trei persoane au fost filmate de o dronă părăsind clădirea. Două dintre ele s-au deplasat în față, deschizând drumul celei de-a treia.

În acel moment, armata israeliană a deschis focul, rănindu-i pe teroriști. Doi au intrat într-o clădire, iar al treilea – care s-a dovedit a fi Sinwar – a mers singur într-un alt imobil. Tancurile IDF au deschis focul asupra ambelor locații, iar o dronă a fost trimisă să cerceteze camera în care se refugiase suspectul.

Drone Footage showing the Leader of Hamas, Yahya Sinwar armed with a Stick and hiding behind several Chairs on the Second Floor of a Building, right before his Elimination. pic.twitter.com/a3tOcfFXWV