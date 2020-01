De Daria Maria Diaconu, Dragoș Tănase, Eli Driu (foto),

UPDATE – ora 13.40: Medicul Mircea Beuran a fost audiat timp de trei ore, la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, în cazul pacienților incendiați pe masa de operație la Spitalul Floreasca.

„Nu la televizor se lămuresc aceste lucruri”, a declarat chirurgul la ieșire, fiind întrebat de jurnaliști ce acuzații i se aduc.

Aceștia au vrut să afle și de ce nu era îmbrăcat conform procedurilor, atunci când a intrat în sala de operații. În imaginile de pe camerele de supraveghere medicul apare cu ceasul la mână.

„Sunt lucruri care nu sunt adevărate”, s-a apărat Mircea Beuran.

Când a venit vorba de persoanele responsabile în cazul pacientei care a luat foc pe masa de operație, acesta a spus doar că „se fac analize, tot felul de anchete, așteptați să se obțină un rezultat final”.

Nu am cum să am opinii, atâta timp cât eu nu am fost acolo.

Mircea Beuran: