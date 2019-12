De Răzvan Mihalașcu,

Ea a luat foc după ce a fost dezinfectată cu o substanță ce avea o concentrație mare de alcool și care nu trebuia folosită în același timp cu bisturiul electric.

Femeia de 66 de ani a suferit arsuri pe 40 la sută din suprafața corpului, după ce a fost operată pe 22 decembrie de o echipă de medici coordonată de profesorul Mircea Beuran.

Incidentul a avut loc pe 22 decembrie, iar informaţia a fost dezvăluită sâmbătă de deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Ulterior, au apărut și primele declarații ale medicului Mircea Beuran, care a spus că nu se afla în sala de operații când a avut loc incidentul, ci că a ajuns la scurt timp după, el fiind cel care a finalizat intervenția chirurgicală.

În urma incidentului, au fost deschise mai multe anchete – una de căctre conducerea spitalului, una a Ministerului Sănătății, care a trimis Corpul de Control, și una de către Poliția Capitalei.

Totodată, au apărut noi mărturii șocante privind incidentul.

“În timp ce se desfăşura intervenţia chirurgicală în Sala 1 am observat-o pe colega mea că întră în sala de operaţie, am urmat-o crezând că are nevoie de ajutor. Am auzit ţipete, strigându-se: FOC! VENIŢI CU APĂ! Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o găleată cu apă din filtru. În timp ce mă îndreptam spre sală, brancardierul mi-a luat găleata din mână, ducându-se el în sala 1”, a relatat o îngrijitoare, potrivit deputatului USR Emanuel Ungureanu.

Citeşte şi:

Mărturii șocante făcute de angajații Spitalului Floreasca despre pacienta care a ars pe masa de operație. Focul s-a extins spre capul femeii

Cazul pacientei arse la Floreasca: Incendiul a pornit de la folosirea greșită a bisturiului electric alături de un dezinfectant inflamabil

Explicațiile lui Beuran despre incidentul de la Floreasca. De ce a semnat protocolul operator

GSP.RO Fotbalistul care și-a părăsit soția și s-a cuplat cu nepoata! „Iartă-mă, mătușă, dar cu inima nu te pui”