Ediția în limba engleză a apărut în traducerea lui Sean Cotter, la Deep Vellum Publishing, în toamna lui 2022, și a fost considerată una dintre cele mai bune cărți ale anului, bucurându-se de cronici elogioase în numeroase publicații importante precum The New York Times, The New Yorker, Publishers Weekly, The Financial Times, iar în aprile 2023 a câștigat Los Angeles Times Book Prize for Fiction.

Mircea Cărtărescu este primul autor român distins cu acest premiu, iar romanul „Solenoid” a fost singura traducere finalistă din acest an. Printre câștigătorii din anii precedenți s-au numărat Orhan Pamuk, Michel Houellebecq, Herta Müller, Javier Marías, Colm Tóibín și Jim Crace.

Publicat în 2015 la Humanitas și apărut în numeroase ediții, „Solenoid” a fost tradus până acum în spaniolă, catalană, suedeză, franceză, germană, slovacă, bulgară, croată, italiană, daneză, neerlandeză, engleză, norvegiană și maghiară.

