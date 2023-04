„O poveste enigmatică despre artă și viață în Bucureștiul comunist”, astfel descriu jurnaliștii americani romanul lui Cărtărescu.

„Mircea Cărtărescu a luat premiul pentru ficțiune pentru «Solenoid», o explorare borgesiană a vieții și a artei în care diverse dimensiuni monstruoase erup în România comunistă”, a notat publicația citată despre autorul român, precizând că premiile acordate la unele categorii „au contribuit la impulsionarea unor scriitori mai puțin cunoscuți (cel puțin pentru cititorii americani)”.

„Solenoid” a intrat pe piața din SUA la finalul anului trecut. În luna decembrie, romanul lui Cătărescu a fost elogiat într-o cronică din New York Times.

Romanul „este plasat în mediul dur din capitala României la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80” și prezintă reflecțiile unui profesor „asupra tinereții sale, a mamei sale, a slujbei sale, a visurilor sale tulburătoare și a intuiției sale copleșitoare că anomaliile vieții lui constituie un tipar impenetrabil”, scria atunci Dustin Illingworth, în New York Times.

Printre câștigătorii ediției din acest an a Los Angeles Times Book Prizes se numără istorici și jurnaliști cunoscuți, precum Beverly Gage, laureată a premiului pentru biografie, pentru „G-Man: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century”, care s-a bazat pe noi surse pentru o nouă perspectivă asupra fostului director al FBI, și Dahlia Lithwick, a cărei carte „Lady Justice: Women, Law, and the Battle to Save America”, a câștigat premiul la categoria Current Interest.

„Sunt două Ucraine. Unii se plâng că au salarii de doar 1.600 de euro la stat, iar sute de răniți își așteaptă de jumătate de an protezele promise de Guvern" – indignarea unei parlamentare din opoziția de la Kiev

La secțiunea Mister/Thriller, Alex Segura, cunoscut mai ales ca scriitor de benzi desenate premiate, a câștigat cu romanul său polițist retro cu artiști de benzi desenate, „Secret Identity”.

Premiul pentru istorie a fost acordat pentru „By Hands Now Known: Jim Crows Legal Executioners”, prima carte a lui Margaret A. Burnham, profesor de drept și fondatoare al proiectului „Drepturi civile și justiție restaurativă” de la Northeastern University.

Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată aici.

Ceremonia de decernare a acestor premii are loc înainte de Los Angeles Times Festival of Books, cel mai mare festival literar și cultural din SUA, care reunește peste 500 de scriitori, muzicieni, artiști și bucătari, sute de expozanți și aproximativ 1.500.000 de participanți în fiecare an.

Foto: EPA

