Pentru Miruna-Andreea Bejan, din Galați, clepsidra timpului se golește cu viteză amețitoare și fiecare zi scursă ar putea fi și ultima, dacă nu primește tratamentul salvator.

Micuța, care nu a împlinit încă patru ani, se luptă, deopotrivă, cu amiotrofia spinală musculară de tip 1, care i-a atacat toți mușchii din trupul ei firav, dar și cu timpul, care nu îi este aliat.

Singura speranță la viață a fetiței bolnave, țintuită într-un cărucior, este un tratament genetic nou pe piața medicală, un soi de vaccin administrat în doză unică ce poate veni de hac maladiei. Numai că, pentru asta, Miruna are nevoie de peste 2.400.000 de euro.

Anumite mișcări mai lente ale mânuțelor, faptul că nu putea să-și ridice capul când stătea pe burtă, dar și că nu se putea ridica nici măcar atunci când i se oferea sprijin i-au făcut pe părinții fetiței să o ducă la doctor, la neurolog.

Analizele, radiografiile, ecografiile și investigațiile făcute de-a lungul a vreo două luni, atât în spitale private, cât și de stat, nu le-au putut da vreo explicație specialiștilor cu privire la ce se întâmplă cu Miruna, la acea vreme un bebeluș care abia împlinise cinci luni.

„E un copilaș mai leneș. E mai încet în mișcări, să-l lăsăm să se dezvolte ușor, în ritmul său”, a fost părerea mai multor neurologi, care s-au limitat la a recomanda pentru Miruna doar ședințe de kinetoterapie.

Nimeni, cu atât mai puțin bieții părinți, nu a bănuit că, de fapt, lucrurile erau extrem de grave și că viața fetiței lor era într-un mare pericol.

Medicii nu spuneau nimic. Nu știau ce se întâmplă. Ne spuneau doar să o lăsăm să se dezvolte ușor. Ne-au recomandat doar ședințe de kineto. Pentru că nu am obținut nici un rezultat, am consultat un alt neurolog care ne-a recomandat analiza pentru SMA (n.r. – amiotrofia spinală musculară). Atunci am aflat ce nenorocire s-a abătut asupra copilașului nostru… Miruna avea opt luni când diagnosticul a fost confirmat.

Mama fetiței: