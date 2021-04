Știri Externe Model din Noua Zeelandă, la bord: „Dacă nu-mi dați vin, arunc avionul în aer” De Mihai Toma, . Ultimul update Joi, 08 aprilie 2021, 17:04

Hannah Lee Pierson, 31 de ani, model și influencer, a făcut scandal la bordul unui zbor al companiei Air New Zeeland, după ce personalul de cabină a avertizat-o că trebuie să plătească suplimentar pentru băuturile alcoolice, scrie New Zeeland Herald. Nervoasă, femeia a insultat și a agresat stewardesele și a amenințat că aruncă în aer aeronava. Până la urmă, manechinul a fost legat de scaun până la aterizare. Ea a compărut în fața instanței, unde s-a prevalat de faptul că are probleme cu alcoolul.