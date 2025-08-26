Furtuna de praf a provocat pagube uriașe

Mii de oameni au rămas fără electricitate, iar aeroportul din oraș a fost temporar închis din cauza fenomenului meteorologic extrem. Furtuna de praf, cunoscută sub numele de „haboob”, a fost însoțită de vânturi puternice și ploi.

Şoferii s-au grăbit să ajungă acasă pe măsură ce norul de praf se apropia. „Haboob-urile” sunt asociate cu furtuni în colaps și pot face conducerea aproape imposibilă.

„Nu-mi puteam vedea mâna în fața feței atunci când ieșeam din mașină. Era atât de rău. Eram nervoasă. Copiii mei erau foarte, foarte speriați, așa că încercam să fiu curajoasă pentru ei”, a povestit o femeie care a fost prinsă de furtuna de nisip în timp ce conducea, având copiii în mașină cu ea.

Furtuna de praf a redus vizibilitatea la 400 de metri în zona metropolitană Phoenix. Mark O’Malley, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie din Phoenix, a explicat că sezonul ploios de vară a fost mai uscat decât de obicei în Phoenix.

„Asta e tipic pentru un muson, foarte neuniform”, a spus el.

Întreruperi de curent și perturbări ale traficului aerian

Peste 15.000 de persoane au rămas fără curent luni seara în Arizona, majoritatea în comitatul Maricopa, care include Phoenix.

Avioanele de pe Aeroportul Internațional Phoenix Sky Harbor au fost temporar oprite la sol din cauza „vremii extreme”, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului. Până luni seara, interdicția a fost ridicată, zborurile având întârzieri de 15-30 de minute.

În orașul vecin Gilbert, semafoarele nu funcționau, iar furtuna a doborât copaci în tot orașul.

„Partea cu furtuna de vânt, mă bucur că a trecut. Dacă te uiți la fotografiile cu haboob-uri, sunt un fenomen natural spectaculos. Sunt frumoase în felul lor”, a explicat Richard Filley, un profesor universitar pensionat din Gilbert

Praful fin a pătruns în case prin orice crăpătură, iar vântul puternic a făcut copacii să se clatine violent.

Previziunile meteorologice pentru zona metropolitană Phoenix indică o șansă de 40% de ploaie marți, urmată de o perioadă mai uscată.

Ce este un haboob

Un haboob este un tip de furtună puternică de nisip sau praf, caracteristică zonelor aride și semiaride, precum deșerturile din Sahara sau Peninsula Arabică.

Aceste furtuni se manifestă printr-un nor uriaș de praf și nisip care poate avea până la câțiva kilometri înălțime și se deplasează rapid, ducând la scăderea foarte accentuată a vizibilității. Vânturile asociate unui haboob pot atinge viteze de până la 100 km/h, generând condiții periculoase atât pentru oameni, cât și pentru vehicule și infrastructură.

Termenul „haboob” provine din limba arabă și evocă imaginea unui tăvălug sau val distrugător de praf. Fenomenele de acest tip sunt frecvent observate în timpul sezonului cald, când diferențele de temperatură dintre aerul cald și cel rece provoacă ridicarea maselor de aer încărcate cu praf.

Haboob-urile sunt destul de frecvente în Arizona, în special în timpul sezonului musonic de vară. În Arizona, orașe precum Phoenix și Yuma sunt adesea afectate de aceste fenomene, care pot reduce aproape complet vizibilitatea și pot cauza condiții periculoase de trafic, întreruperi de curent și întârzieri ale zborurilor.

