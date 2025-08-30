Atacul a avut loc la ora locală 10:35, în districtul Sykhovsky. Imaginile arată cum atacatorul îmbrăcat în livrator și cu o geantă Glovo îl așteaptă pe deputat, ascuns după o mașină, îl lasă să treacă, apoi merge spre el, ridică pistolul și îl împușcă pe la spate. Criminalul își pune apoi geanta Glovo galbenă pe spate și fuge spre bicicleta electrică.

Împușcăturile au durat 6 secunde, timp în care s-a tras de 7 sau 8 ori, potrivit presei internaționale.

Nu este clar deocamdată dacă filmarea a fost făcută de cineva care știa ce urmează sau dacă este vorba despre o cameră video de supraveghere.

Criminalul, surprins cu geanta Glovo pe spate și cu cască, după asasinarea lui Andrii Parubii

Andrii Parubii, care a murit la 54 de ani, era deputat şi a fost preşedinte al Radei din Ucraina în perioada 2014-2019. Mai mult, Parubii era un critic înverșunat al Rusiei lui Putin. De altfel, fostul președinte al Parlamentului ucrainean a fost perceput de Kremlin drept un dușman al regimului Putin, fiind asociat cu direcția pro-occidentală și anti-rusă a Ucrainei după 2014.

Parubii a participat la „Revoluţia Portocalie” din 2004 şi la manifestaţiile din Piaţa Maidan, în 2014, dar și la protestele proeuropene de amploare care au avut loc recent în Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că „toate mijloacele necesare sunt angajate în anchetă şi căutarea criminalului”.

Crima a avut loc într-un moment în care speranțele ca Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de pace, în urma discuțiilor cu președintele SUA, Donald Trump, au scăzut considerabil.

