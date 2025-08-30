Detalii despre atac

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat: „Ministrul de interne Ihor Klymenko și procurorul general Ruslan Kravchenko m-au informat despre primele circumstanțe cunoscute ale teribilei crime din Lviv. Andrii Parubii a decedat”.

Autoritățile au primit un apel de urgență în jurul prânzului, după împușcături în districtul Frankivskyi din sudul Lvivului. Victima a murit la fața locului. Conform surselor citate de postul Suspilne, presupusul atacator era îmbrăcat ca un curier și se deplasa pe o bicicletă electrică.

Suspectul s-ar fi apropiat de Parubii, a deschis focul și a fugit pe bicicletă. La locul crimei au fost găsite șapte tuburi de cartușe, potrivit surselor din forțele de ordine.

Căutarea atacatorului este în desfășurare în regiunea Lviv, a declarat guvernatorul Maksym Kozytskyi.

Cariera politică a lui Parubii

Parubii, în vârstă de 54 de ani, a fost un parlamentar de lungă durată din regiunea Lviv. A participat la Revoluția Portocalie din 2004 și a condus unități de voluntari în timpul Revoluției EuroMaidan din 2013-2014.

După înlăturarea președintelui prorus Viktor Ianukovici, Parubii a fost numit secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare. A ocupat această funcție între februarie și august 2014, perioadă în care Rusia a ocupat Crimeea și a lansat agresiunea în Donbas.

Recomandări Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

Politicianul a fost apoi prim-vicepreședinte al parlamentului între 2014 și 2016 și președinte al parlamentului din 2016 până în 2019. Din 2019, Parubii a fost membru al partidului Solidaritatea Europeană al fostului președinte Petro Poroshenko.

Reacții după atacul armat

Iryna Herashchenko, deputat din partea partidului Solidaritatea Europeană, a declarat: „Echipa noastră este șocată. Acesta este terorism. Andrii a fost unul dintre fondatorii Ucrainei moderne… principial și decent, patriotic, inteligent”.

Ruslan Stefanchuk, actualul președinte al parlamentului, l-a numit pe Parubii un „apărător consecvent al statalității ucrainene” și a transmis condoleanțe familiei și prietenilor acestuia în numele Radei Supreme a Ucrainei.

Autoritățile nu au comentat încă despre potențialii suspecți sau un posibil motiv al crimei. Investigația este în curs de desfășurare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE