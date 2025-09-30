[ez-cod]

De ce procesul lui Călin Georgescu a fost amânat iar de Judecătoria Sectorului 1

Georgescu a avut marți, 30 septembrie, un nou termen în procesul în care procurorii l-au acuzat de propagandă legionară, în iulie. El este și sub control judiciar în același dosar, din februarie. Începerea judecății a fost însă amânată a doua oară. Prima dată a fost acum câteva săptămâni.

Ce s-a întâmplat? Consiliul Superior al Magistraturii a transmis pe 29 august că forurile de conducere ale mai multor tribunale şi judecătorii din România s-au alăturat protestului generat de nemulţumirile privind proiectul asumat de Guvernul Bolojan în Parlament referitor la pensiile magistraţilor.

Drept urmare, decizia mai multor instanțe din țară a fost suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, iar Judecătoria Sectorului 1, care trebuie să judece procesul lui Călin Georgescu, s-a aliniat la finalul lunii august protestului.

Drept urmare, începerea procesului a fost amânată iar pentru că Judecătoria Sectorului 1 „a decis să respecte decizia luată la finalul lunii august, prin care activitatea de judecare a dosarelor este suspendată”, iar „soluțiile se dau doar în cazurile de urgență”, au explicat surse judiciare pentru Libertatea.

Foarte important, legea votată în Parlament privind regulile de pensionare pentru judecători și procurori nu se aplică deocamdată, deoarece CCR a amânat la primul termen luarea unei decizii, iar noul termen fost fixat pentru 8 octombrie.

În aceste condiții, Judecătoria Sectorului 1 urmează să anunțe un nou termen de judecată.

Istoricul cazului Călin Georgescu. Prima trimitere în judecată, pentru propagandă legionară

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat surprinzător de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu a beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 26 februarie, fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că a comis mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. El a mai fost acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra. În aceeași zi, a fost plasat sub control judiciar, care a fost prelungit succesiv.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu. Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 – august 1944, și Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.

A doua trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale- mitralieră, o pușcă-mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care ceruseră arestul preventiv.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în acest dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, alături de Horațiu Potra. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și „punând în pericol siguranța națională”.

Între timp, pe 24 septembrie 2025, șeful grupării de mercenari din Congo, Horațiu Potra, a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai. Mai departe, urmează formalitățile de extrădare, dar nu se știe la acest moment cât vor dura.

Un bărbat din Dolj, urmărit internațional pentru omor calificat în Spania, a fost prins în România 
Știri România 13:05
Un bărbat din Dolj, urmărit internațional pentru omor calificat în Spania, a fost prins în România 
Nou regulament de parcare în sectorul 3 din București. Taxă de 5 lei pe oră pentru locurile nominale
Știri România 13:04
Nou regulament de parcare în sectorul 3 din București. Taxă de 5 lei pe oră pentru locurile nominale
Suma colosală plătită de Gina Pistol pentru parcare în București: „Eu încă plâng după bani"
Stiri Mondene 13:40
Suma colosală plătită de Gina Pistol pentru parcare în București: „Eu încă plâng după bani”
Dan Negru a răbufnit după ce a aflat că Antena 1 „reciclează" emisiunea „Te pui cu blondele". „Jalnice și anonime ambele. Copiază sâmbătă seara «Românii au talent»"
Stiri Mondene 13:37
Dan Negru a răbufnit după ce a aflat că Antena 1 „reciclează” emisiunea „Te pui cu blondele”. „Jalnice și anonime ambele. Copiază sâmbătă seara «Românii au talent»”
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Politică 12:47
Motivul pentru care începerea procesului lui Călin Georgescu a fost amânată din nou. El este judecat pentru propagandă legionară
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 10:32
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
