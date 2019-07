De Dana Aramă,

Valeria a postat fotografia cu piciorul acoperit de un prezervativ pe rețelele de socializare pentru a le oferi tuturor celor care o urmăresc o lecție din care să învețe.

Tânăra a povestit că fostul ei iubit nu voia să folosească prezervativul pe motiv că acesta îl strângea. Tânăra a ținut să își pună un prezervativ pe picior pentru a demonstra că acesta nu este nici pe departe incomod.

Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condon porque supuestamente „le apretaba”. Le conté a mi psicóloga y se cago de la risa. Me mandó ponerme un condon en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media? Mmm pic.twitter.com/r7n2HJ2ZKr