Telescopul de 4,3 miliarde de dolari pleacă la 1,5 milioane de kilometri de Pământ

Noua misiune NASA urmărește să cartografieze Universul la o scară fără precedent și să ofere răspunsuri la unele dintre cele mai mari întrebări ale fizicii moderne, relatează AFP.

„Va dezvălui secretele Universului”, a declarat vineri președintele american Donald Trump, în timpul unei ceremonii organizate la sediul NASA.

Telescopul Nancy Grace Roman are peste 12 metri înălțime și urmează să fie lansat de la Kennedy Space Center din Florida cu o rachetă SpaceX Falcon Heavy. Lansarea este programată pentru ora locală 7:26, 14:26 ora României.

Prelansarea Telescopului Spațial Roman Nancy Grace (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Observatorul a fost dezvoltat timp de peste un deceniu și poartă numele lui Nancy Grace Roman, prima femeie care a ocupat funcția de astronom-șef al NASA și unul dintre oamenii care au avut un rol esențial în apariția telescopului Hubble. Ea a rămas cunoscută drept „mama telescopului Hubble”. După lansare, Roman va călători spre punctul Lagrange L2, aflat la aproximativ 1,5 milioane de kilometri de Pământ, în direcția opusă Soarelui. Călătoria până în zona din care va observa Universul va dura aproximativ 100 de zile, potrivit AFP.

Va putea observa dintr-odată de peste 100 de ori mai mult cer decât Hubble

Una dintre caracteristicile care diferențiază Roman de telescoapele spațiale deja cunoscute este câmpul său vizual uriaș. Deși oglinda principală are același diametru precum cel al telescopului Hubble, aproximativ 2,4 metri, Wide Field Instrument al lui Roman poate observa o suprafață a cerului de cel puțin 100 de ori mai mare într-o singură expunere.

Asta înseamnă că Roman nu este construit doar pentru a fotografia în detaliu câteva obiecte îndepărtate, ci pentru a cerceta foarte rapid regiuni enorme ale Universului. NASA estimează că observatorul ar putea măsura, pe parcursul misiunii sale, lumina provenită de la aproximativ un miliard de galaxii. Roman va lucra în paralel cu James Webb, care are o putere și o precizie extraordinare atunci când observă anumite ținte. Cele două telescoape vor avea astfel roluri complementare: Roman va găsi și cartografia obiecte pe suprafețe foarte mari, iar Webb va putea analiza în detaliu unele dintre ele.

Ar putea crea cel mai mare catalog astronomic realizat vreodată

Telescopul va căuta planete aflate în afara Sistemului Solar și va urmări exploziile unor stele îndepărtate. Oamenii de știință se așteaptă să descopere cu ajutorul său mii de exoplanete și zeci de mii de supernove.

„Va fi cel mai mare catalog de obiecte astronomice creat vreodată și ne va ajuta să înțelegem cât de răspândite sunt sistemele solare precum al nostru”, a declarat pentru AFP Dave Content, manager tehnic al telescopului.

NASA lansează telescopul Roman, cu un câmp vizual de peste 100 de ori mai mare decât cel al lui Hubble: „Va dezvălui secretele Universului”
Imagine generată cu AI

Roman va putea observa Universul și în infraroșu. Astfel, va detecta lumină care a pornit spre noi în urmă cu miliarde de ani, ceea ce înseamnă că astronomii vor putea privi, practic, în trecutul foarte îndepărtat al Cosmosului.

NASA vrea să afle ce sunt materia întunecată și energia întunecată

Una dintre cele mai importante misiuni ale noului telescop este studierea unor componente ale Universului pe care oamenii de știință nu le pot vedea direct: materia întunecată și energia întunecată. Împreună, acestea sunt considerate responsabile pentru aproximativ 95% din conținutul Universului, însă natura lor rămâne în mare parte necunoscută.

Materia întunecată este descrisă adesea drept un fel de „clei” gravitațional care influențează modul în care se formează și se mișcă galaxiile. Energia întunecată, în schimb, este numele dat fenomenului despre care astronomii cred că provoacă accelerarea expansiunii Universului. Hubble a contribuit la descoperirea faptului că această expansiune se accelerează. Roman va încerca să afle de ce se întâmplă acest lucru și dacă modelele folosite astăzi de fizicieni descriu corect evoluția Cosmosului.

Ar putea arăta că actualul model al Universului este greșit

Observațiile Roman sunt așteptate cu interes și pentru că rezultatele obținute în ultimii ani au ridicat noi întrebări despre modul în care s-a dezvoltat Universul.

„Expansiunea Universului în fazele sale incipiente nu a fost pe deplin în concordanță cu ceea ce preziceau modelele noastre”, a explicat Julie McEnery, astrofiziciana responsabilă de telescopul Roman, potrivit AFP.

Această diferență ar putea indica faptul că actualul model standard al Universului este incomplet sau chiar incorect. Datele strânse de Roman ar trebui să permită cercetătorilor să testeze mult mai precis această ipoteză.

McEnery spune că telescopul ar trebui să le permită oamenilor de știință să stabilească dacă modelul funcționează sau nu, iar în cazul în care rezultatele nu se potrivesc cu teoria, să ofere informații suficient de precise pentru a începe identificarea unei explicații.

Va trimite de peste 500 de ori mai multe date pe zi decât Hubble

Roman va produce o cantitate uriașă de informații. NASA estimează că telescopul va transmite către Pământ, în fiecare zi, de peste 500 de ori mai multe date decât Hubble. În cei cinci ani ai misiunii principale, volumul ar putea ajunge la aproximativ 20 de petabytes. Datele vor fi puse la dispoziția oamenilor de știință din întreaga lume și a publicului.

Dimensiunea lor va fi însă atât de mare, încât, după cum a explicat Dave Content pentru AFP, informațiile transmise zilnic de observator nu vor putea fi pur și simplu descărcate pe laptopul unui cercetător. NASA se așteaptă ca Roman să facă și descoperiri pe care astronomii nici măcar nu le caută în acest moment.

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