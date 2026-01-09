Ce se aude în convorbirea cu turnul de control

Președintele declarase că escortarea ar fi reprezentat un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România în urma tragediei din stațiunea elvețiană Crans-Montana, iar înregistrarea confirmă spusele lui Nicușor Dan.

„Forțele Aeriene Române, FL107, urcați la FL210.

Urcăm la FL107, Forțele Aeriene Române.

Și pentru informare, mai târziu veți fi interceptați de 344, pentru a vă mulțumi pentru efortul depus, Crans-Montana.

Am înțeles, 107. Vă țin la curent. Mulțumesc”.

În mesajul publicat, Nicușor Dan a atașat înregistrarea dialogului dintre pilotul român și controlorul de trafic aerian din Zürich și a oferit și o explicație.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris președintele pe Facebook.

Jurnalistul Patrick André l-a contrazis pe Nicușor Dan

Disputa a apărut după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin a scris că Ministerul Apărării din Elveția i-a transmis că cele două avioane F-18 care au însoțit avionul Spartan efectuau o misiune obișnuită de supraveghere aeriană, așa-numitele „live missions”. Potrivit jurnalistului, informația i-a fost transmisă de Mathias Volken, purtător de cuvânt al Armatei Elvețiene.

„Forțele Aeriene Elvețiene utilizează «live missions» pentru a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează. După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou. Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de astfel de misiuni pe an”, se arată în răspunsul transmis jurnalistului.

Gestul Elveției, după ce președintele a rămas blocat în Paris

Președintele României a rămas blocat la Paris din cauza ninsorilor abundente care au afectat grav traficul aerian. El și delegația care îl însoțea s-au îmbarcat într-o aeronavă militară C-27J Spartan, iar zborul până la București a durat aproximativ cinci ore.

Aeronava a aterizat miercuri seara în Capitală, după ce a traversat spațiul aerian al Elveției, unde a fost însoțită de două avioane F-18. Șeful statului a anunțat pe rețelele sociale că avionul care l-a adus de la Paris a fost escortat de două F-18 „în semn de apreciere” pentru ajutorul oferit de România în urma incendiului din Crans-Montana.

Aceeași variantă a fost susținută public și de ministrul apărării, Radu Miruță.

„A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția”, a declarat ministrul.

România a oferit sprijin pentru transportul medicalizat al pacienților afectați în tragedia din Crans-Montana, Elveția, unde cel puțin 40 de oameni au murit și alți 115 au fost răniți. De asemenea, un român aflat lângă barul unde a avut loc explozia a salvat mai multe persoane.

