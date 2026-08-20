Nicușor Dan: „Prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor”

Șeful statului a felicitat militarii români implicați în operațiune și Garda de Coastă, care a semnalat prezența dronei.

În mesajul transmis după operațiune, Nicușor Dan a apreciat misiunea celor două aeronave F-16 românești.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă.”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Președintele a subliniat că intervenția s-a desfășurat într-un timp foarte scurt, iar protejarea oamenilor aflați în zona platformei și a infrastructurii critice a fost obiectivul principal.

„O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol.”, a adăugat Nicușor Dan.

Drona se afla în zona economică exclusivă a României

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, drona maritimă a fost identificată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța, în apropierea platformei Neptun Alpha.

Drona marină, încărcată cu o cantitate periculoasă de explozibil a fost neutralizată direct pe apă de către un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Primele informații privind prezența dronei au fost transmise joi dimineață de către Garda de Coastă, explică Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, într-un mesaj pe Facebook.

Dispozitivul se afla la câteva sute de metri de zona în care se desfășurau lucrări legate de exploatarea gazelor naturale, iar în perimetru se aflau câteva sute de persoane.

Două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol. Unul dintre acestea a executat foc asupra dronei cu tunul de bord, iar dispozitivul a fost distrus.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că drona avea o încărcătură explozivă.

„Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană” a mai spus Radu Miruță.

Nicușor Dan condamnă incidentele atribuite Rusiei

Președintele României a condamnat ceea ce consideră a fi intensificarea unor incidente de acest tip și a transmis că România va continua să acționeze împreună cu aliații săi.

„Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări.”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Istoricul incidentelor cu drone din sud-estul României. Foto: Libertatea.

Incidentul cu drona maritimă are loc în aceeași zi în care o altă dronă a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în apropierea localității Grindu, în județul Tulcea. Resturile acesteia au fost ridicate de autorități.

Duminică dimineață, 16 august, o dronă Geran 2 a pătruns în spațiul aerian al României, venind dinspre Republica Moldova și a fost doborâtă de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE