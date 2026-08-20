Dronă marină distrusă în zone economică exclusivă a României

Dispozitivul a fost identificat în zona economică exclusivă a României, la o distanță de aproximativ 80 de mile est de municipiul Constanța, în imediata apropiere a infrastructurii strategice Neptun Deep.

Primele informații privind prezența dronei au fost transmise joi dimineață de către Garda de Coastă, explică Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, într-un mesaj pe Facebook. Drona marină se afla la doar câteva sute de metri de punctul în care se derulează lucrările de extracție a gazelor naturale, punând în pericol direct perimetrul de siguranță. În zona respectivă își desfășurau activitatea câteva sute de lucrători.

„A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei” transmite Radu Miruță.

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Două aeronave de luptă F-16 românești au primit ordin de ridicare de la sol și misiune de tragere. Unul dintre avioane a executat foc precis asupra țintei folosind tunul de bord, reușind să distrugă drona. În urma impactului s-a confirmat că aparatul avea o încărcătură explozivă puternică.

„Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană” a mai spus Radu Miruță.

Istoricul incidentelor cu drone din sud-estul României. Foto: Libertatea.

MApN: Drona a fost distrusă în apropierea platformei Neptun Alpha

MApN a emis o informare de presă, la scurt timp după postarea ministrului Radu Miruță. Conform acesteia, drona a fost distrusă în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine este de Constanța.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială.

„O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări. Misiunea este în desfășurare” mai transmite MApN.

În această dimineață, o altă dronă a pătruns în spațiul aerian al României și s-a prăbușit lângă Grindu, în județul Tulcea. Resturile acesteia au fost deja ridicate de autorități.

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