Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi dimineață, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor la ora 03.20, avertizându-i că există posibilitatea căderii unor „obiecte din spațiul aerian”.

Drona a pătruns în spațiul aerian al României la ora 03.21, iar la trei minute distanță s-a raportat că aceasta s-a prăbușit într-o zonă nepopulată și a luat foc. Nu au fost înregistrate tevictime sau pagube materiale.

„La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine”, a transmis MApN, într-un comunicat.

La fața locului au fost mobilizate echipe de militari pentru securizarea zonei, iar alerta aeriană a încetat la ora 03.52.

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