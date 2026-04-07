Legătura cu legislația chineză

Avertismentul FBI este strâns legat de legislația națională de securitate a Chinei, care, conform biroului, permite guvernului chinez să acceseze datele utilizatorilor de aplicații mobile.

„Legea privind informațiile naționale din China obligă dezvoltatorii să sprijine activitățile de securitate națională, inclusiv să împartă datele colectate”, afirmă FBI. Articolul 7 din această lege specifică: „Toate organizațiile și cetățenii trebuie să sprijine, să asiste și să coopereze cu eforturile naționale de informații în conformitate cu legea și să protejeze secretele muncii de informații naționale de care au luat cunoștință”.

Pe de altă parte, articolul 14 adaugă: „Instituțiile de lucru în domeniul informațiilor naționale care desfășoară în mod legal activități de informații pot solicita sprijin, asistență și cooperare din partea organelor, organizațiilor și cetățenilor relevanți”.

Aplicații vizate de avertismentul FBI

Deși FBI nu a publicat o listă oficială a aplicațiilor considerate riscante, avertismentul ar putea include platforme populare dezvoltate de companii chineze, precum aplicația de editare video CapCut, aplicațiile de cumpărături Temu și SHEIN sau rețele sociale precum Lemon8. Potrivit publicației Forbes, aceste aplicații se numără printre cele mai descărcate din Statele Unite.

Un raport TechRadar arată că, pe Android, TikTok Lite ocupă locul al doilea în clasamentul descărcărilor, urmat de Temu pe locul patru și TikTok pe locul cinci. Alte aplicații, precum PDF & Launcher pentru Android, sunt dezvoltate în Hong Kong. Pe iOS, situația este similară, dar lista include și aplicații dezvoltate de companii din Turcia sau alte țări, fără o localizare clară.

FBI avertizează că multe dintre aceste aplicații solicită utilizatorilor acces la diverse date personale încă de la instalare. „Când utilizatorii acordă permisiuni, aplicațiile pot colecta în mod constant date și informații private de pe dispozitivul utilizatorului”, explică biroul.

Aceste date pot include liste de contacte, email-uri, locații, fotografii și alte informații sensibile. În mâinile greșite, datele colectate pot fi utilizate pentru atacuri de tip inginerie socială sau pentru alte scopuri malițioase. Mai mult, unele aplicații stochează datele utilizatorilor pe servere din China „atât timp cât dezvoltatorii consideră necesar”, a mai adăugat FBI. În multe cazuri, utilizatorii nu pot accesa platformele respective fără a-și da consimțământul pentru partajarea datelor.

Risc de malware și recomandări FBI

Pe lângă riscul de încălcare a confidențialității, FBI subliniază faptul că unele aplicații străine pot conține malware care colectează date dincolo de permisiunile oferite de utilizatori.

„Acest lucru poate include cod malițios și malware dificil de eliminat, proiectat să exploateze vulnerabilitățile cunoscute ale diferitelor sisteme de operare și să instaleze un backdoor pentru acces neautorizat”, se arată în avertisment.

Pentru a se proteja, utilizatorii sunt sfătuiți să respecte următoarele măsuri de precauție:

Să descarce aplicații doar din magazine oficiale, precum App Store sau Google Play;

Să citească termenii și condițiile înainte de instalare;

Să dezactiveze partajarea inutilă a datelor;

Să își actualizeze parolele în mod regulat;

Să își actualizeze frecvent software-ul dispozitivelor.

China a acuzat sistemul iOS că îi vulnerabilizează cetățenii

Într-un context ironic, la scurt timp după anunțul FBI, China a emis propria avertizare, susținând că cetățenii săi sunt expuși riscurilor din cauza vulnerabilităților recente ale sistemului iOS. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China a avertizat că „atacatorii exploatează instrumente care vizează terminalele Apple pentru a lansa atacuri cibernetice ce pot duce la furt de informații și compromiterea completă a dispozitivelor”.

De asemenea, China a cerut Apple să elimine aplicația de mesagerie descentralizată Bitchat, dezvoltată de Jack Dorsey, din App Store-ul chinezesc. Autoritățile chineze au considerat că aplicația încalcă reglementările locale privind serviciile de internet. „Bitchat a fost eliminată din App Store-ul chinez în urma unei cereri din partea CAC”, a confirmat Dorsey pe platforma X. Decizia a fost justificată prin faptul că aplicația ar permite comunicarea în timpul întreruperilor internetului, ceea ce contravine reglementărilor stricte din China.

Cum să raportați activități suspecte

FBI recomandă utilizatorilor care suspectează că datele lor au fost compromise sau au întâmpinat activități suspecte în urma utilizării aplicațiilor dezvoltate în străinătate să depună o plângere pe site-ul www.ic3.gov. Detaliile care ar trebui incluse în reclamație sunt:

Tipul dispozitivului și sistemul de operare;

Numele aplicației și al dezvoltatorului;

Sursa descărcării aplicației;

Data descărcării sau începerii utilizării aplicației;

Permisiunile acordate aplicației;

Tipurile de date compromise, cum ar fi listele de contacte, locațiile, mesajele, fotografiile, etc.;

Activități suspecte după instalarea aplicației, precum utilizarea neobișnuită a datelor, descărcarea rapidă a bateriei sau acces neautorizat;

Dacă aplicația a fost folosită printr-o versiune locală descărcată sau bazată pe cloud;

Orice alertă de malware sau avertizare de securitate primită;

Pierderi financiare sau furt de identitate rezultate din utilizarea aplicației.

