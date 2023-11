Tânăra lucra ca administrator de pacienți la Centrul de reconstrucție a membrelor, „o parte esențială a echipei de traume și urgențe a OMS”, a precizat organizația.

„Dima a murit astăzi (marți, 21 noiembrie – n.r.), când casa părinților ei din sudul Gaza – unde se evacuase din orașul Gaza – a fost bombardată. A fost ucisă în mod tragic alături de soțul ei, de băiețelul lor de 6 luni și de cei doi frați ai ei. Se pare că peste 50 de membri ai familiei și ai comunității care se adăposteau în aceeași casă au murit și ei”, se precizează în comunicatul OMS.

„Colegii mei și cu mine suntem devastați: am pierdut astăzi pe unul dintre ai noștri în Gaza. (…) Nu am cuvinte pentru a ne descrie durerea”, a transmis, la rândul său, șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un mesaj pe rețeaua X, fostul Twitter.

My colleagues and I are devastated: we have lost one of our own in #Gaza today.



Our young @WHOoPt colleague Dima Alhaj was tragically killed alongside her 6 month old baby, her husband and 2 brothers. Reportedly multiple other family members sheltering in the same house were… pic.twitter.com/vURpNFRXe6