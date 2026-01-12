O bătrână a fost găsită în casă în stare de hipotermie

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Prahova a intervenit luni în comuna Măneciu, din nordul județului, pentru un bărbat de 69 de ani care suferise un accident vascular cerebral. La sosirea echipajului medical, pacientul era în stare de hipotermie ușoară, au precizat reprezentanții SAJ Prahova. Potrivit acestora, cazul bătrânului de la Măneciu nu este singular.

Duminică, un echipaj medical a preluat o bătrână care intrase în hipotermie severă. Femeia, în vârstă de 87 de ani, găsită acasă, avea o temperatură a corpului de doar 26,8 grade Celsius, ea fiind dusă la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Pentru a preveni situaţii în care oameni ai străzii ajung în hipotermie la spital, având în vedere condiţiile meteo, autosanitare ale SAJ Prahova în care se află doar ambulanţieri fac acţiuni de monitorizare şi patrulare în mai multe zone – pieţe supermarketuri, pacuri – şi pe mai multe străzi din oraş, pe un traseu de 22 de kilometri.

Ce înseamnă 27 de grade pentru corpul uman

Temperatura normală a corpului nostru este situată între 36,1 – 37,8 grade Celsius. O temperatură corporală de aproximativ 27 de grade Celsius arată o formă severă de hipotermie și reprezintă o urgență medicală care pune viața în pericol. La acest nivel, organismul uman nu mai este capabil să își mențină funcțiile vitale în parametri normali, potrivit site-ului Medlife.

Mai exact, scăderea până la 27 de grade duce la încetinirea drastică a metabolismului, tulburări grave de ritm cardiac, confuzie, pierderea conștienței și risc crescut de stop cardiac. În multe cazuri, persoana afectată nu mai poate comunica coerent și nu își mai poate coordona mișcările.

Hipotermia severă apare frecvent în cazul expunerii prelungite la frig, la bătrâni, bolnavi cronici, persoane aflate în stare de inconștiență sau în locuințe neîncălzite.