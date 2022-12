„De la armata rusă pentru oamenii din Mariupol”. Imagini din satelit arată ce au făcut forțele ruse în orașul-port de la Marea Azov

În imagini se vede o construcție în formă de U, lângă centrul orașului. Pe acoperiș, e inscripționată steaua armatei ruse, în culori roșii, albe și albastre, alături de un mesaj: „De la armata rusă pentru oamenii din Mariupol”.

In #Mariupol, a Russian military compound has been recently built in the north-center of the city. Notice the Russian Army slogan on the top of the roof. Satellite image from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/GX2AwllUQM — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

Imaginile apar pe fondul unor informații conform cărora Rusia își construiește încet pozițiile defensive în Mariupol, în timp ce armata ucraineană continuă contraofensivele din sud și est, notează BBC.

Mariupol, din regiunea Donețk, a fost cucerit de forțele ruse la finalul lunii mai, după aproape trei luni de asediu și după ce ultimii luptători de la oţelăria Azovstal s-au predat.

În timpul bombardamentelor ruse din primăvară asupra lui Mariupol, mulți civili rămas fără apă, curent și hrană. Oamenii au fost surprinși în imagini apărute în presa internațională așteptând în afara gării pentru hrană și alte lucruri de bază.

Atacurile au provocat numeroase victime în rândul civililor. În timpul asediului, autoritățile ucrainene au descoperit gropi comune, despre care au spus că au fost săpate de locuitori în schimbul hranei.

Imaginile surprinse din satelit par acum să arate că gropile din cimitirul principal al orașului, Starokrymske, s-au înmulțit, pe măsură ce trupele ruse au scos cadavrele din clădirile distruse în ultimele luni și le-au îngropat.

Mai jos, în imagini publicate vineri de Maxar, o comparație între arăta cimitirul pe 29 martie (stânga) și pe 30 noiembrie (dreapta).

The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

Luna trecută, o analiză a imaginilor obținute de BBC Panorama a sugerat că 1.500 de morminte noi au fost săpate în cimitir.

Tot în noiembrie, oficialii ucraineni au estimat că aproximativ 25.000 de civili au fost uciși, în timp ce ONU a declarat că a confirmat decesul a 1.348 de civili, dar a spus că numărul real al morților este „probabil cu mii mai mare”.

Orașul a rămas în mare parte distrus. Oficialii ucraineni estimează că până la 90% din infrastructura Mariupol este distrusă de atacuri.

Imagine cu ruinele din Mariupol. 28 noiembrie 2022. Foto: Profimedia

De altfel, noile imagini surprinse de satelit sugerează că Moscova a început să demoleze multe dintre clădirile rezidențiale care nu mai pot fi reparate.

Across the city of #Mariupol, dozens of high-rise apartment buildings that were destroyed or heavily damaged in March are now being demolished. Satellite images from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/Luur73jNxm — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022





