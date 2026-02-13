Imaginile surprinse cu ajutorul unei camere amplasate în camera copilului au dezvăluit rutina plină de grijă a patrupedului, care se asigură în fiecare seară că micuțul este în siguranță.

Clipul, publicat pe canalul de TikTok 4pawsand2feet, prezintă momente din mai multe nopți, în care câinele verifică somnul copilului, îl miroase, apoi, fie rămâne vegheând lângă pat, fie pleacă liniștit.

Gesturile sale au impresionat profund internauții, iar materialul video a strâns peste 8 milioane de vizualizări, 2,1 milioane de aprecieri și peste 8.000 de comentarii.

„Este o dovadă pură de iubire”, „Acest câine este mai mult decât un prieten, este un adevărat membru al familiei“ „Cățelul a cucerit inimile internauților”, sunt doar câteva dintre reacțiile entuziaste ale utilizatorilor.

Mulți au împărtășit experiențe similare cu animalele lor de companie, subliniind devotamentul și legătura specială pe care o au cu acestea.

Un alt utilizator a comentat: „Câinii merită respect și iubire, la fel ca orice alt membru al familiei. Acest video este dovada vie că animalele de companie sunt capabile de emoții profunde”.

Într-un videoclip postat ulterior, câinele face același gesturi față de… 2 copii. Cel mic a căpătat, între timp, un frățior.

