Explozia a avut loc în cursul nopții, pe o autostradă din statul Jigawa. Se pare că oamenii s-au îndreptat spre vehicul pentru a colecta combustibilul, conform declarației făcute miercuri, 16 octombrie, de Lawn Shiisu Adam, purtător de cuvânt al poliției.

„Până în prezent, am confirmat 94 de morți”, a spus acesta, atrăgând atenția asupra faptului că există posibilitatea ca numărul morților să crească.

Video: Fire incident at Majia Town, Jigawa State, people gathered around a tanker that had been involved in an accident to collect petrol. Tragically, the tanker exploded, resulting in over 90 reported fatalities and leaving 50 others hospitalized.



pic.twitter.com/bU5GWqKh5s — Nigeria Stories (@NigeriaStories) October 16, 2024

Conform aceluiași purtător de cuvânt, cisterna s-a răsturnat după ce a evitat coliziunea cu un camion, în orașul Majia. După incident, locuitorii s-au strâns în jurul vehiculului, fapt ce a dus probabil la numărul mare de victime, a mai precizat el.

„Locuitorii colectau combustibil din cisterna răsturnată când a avut loc explozia, declanșând un infern masiv care a ucis 94 de persoane pe loc”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru agenția The Associated Press.

At least 94 people have been killed in northern Nigeria after a crashed tanker exploded near locals who had gathered to siphon fuel. Report by Police. pic.twitter.com/wISdOgGGL3 — Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) October 16, 2024

Accidentele mortale în care sunt implicate astfel de vehicule sunt frecvente în Nigeria, iar experții pun multe dintre acestea pe seama șofatului imprudent, a condițiilor rutiere precare și a vehiculelor prost întreținute.

În anul 2020 s-au produs 1.531 de accidente în care au fost implicate cisterne. Acestea s-au soldat cu 535 de morți și 1.142 de răniți, potrivit Federal Road Safety Corps din Nigeria.



