O femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulină la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Reprezentanții unității medicale susțin că au trimis încă de pe data de 20 octombrie comanda de imunoglobulină, însă nu au primit nimic până în momentul de față.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a anunţat că o femeie de 69 de ani a murit, sâmbătă, la spitalul din Alba Iulia, din cauza lipsei de imunoglobuline, notează Mediafax.ro.

De cealaltă parte, managerul Spitalului din Alba Iulia, ec. Nicoleta Coşarcă, a explicat că pacienta a fost transferată de la un spital din Sibiu tot din cauza lipsei de imunoglobulină. Mai mult, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a făcut comandă pentru imunoglobulină încă de pe data de 20 octombrie, fără rezultat însă.

„În 20 octombrie, Regia Autonomă Unifarm, furnizorul de imunoglobulină ne notifică, ne anunţă, că are la dispoziţie imunoglobulină, ca atare putem comanda. În 20 octombrie fac comanda, trece o săptămână, nu ni se livrează şi sun, bineînţeles, la Unifarm, care ne spune că teoretic au la dispoziţie, dar de fapt producătorul nu le-a livrat-o. Am intrat într-un cerc vicios, şi, de atunci, în fiecare zi am sunat la Regia Autonomă Unifarm. De aproape două luni avem comanda de imunoglobulină şi nu reuşim să facem rost de ea”, a explicat Nicoleta Coşarcă, pentru sursa citată.