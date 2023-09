A picture taken on July 21, 2020 at the Salzburg Zoo shows a rhinoceros passing by poles, which are part of the installation titled "The Dream of a Fairy Temple" for the theatre festival in the Hellbrunn Palace Park. "Der Traum von einem Feentempel - Künstlerische Interventionen über nie gebaute Festspielhäuser" am Dienstag, 21. Juli 2020, im Schlosspark Hellbrunn. Die Installation "Platzanweiser" zum Festspielhausprojekt im Hellbrunner Schlosspark (1922), reicht bis in die heutige Nashornanlage im Salzburger Zoo / Profimedia Images