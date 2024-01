Ofițerii se aflau la fața locului, pe 17 ianuarie, chemați pentru un jaf dn magazinul Mackage de pe Madison Avenue. Femeia intrase pe contrasens și i-a obligat pe ceilalți participanți la traficul aglomerat să o evite.

„Am făcut-o intenționat fiindcă nu m-au lăsat să trec, aveam o urgență”, a spus Dula, conform documentelor instanței.

Șoferița a fost oprită și arestată de colegii agentului accidentat, care au sosit imediat să-l ajute. „La naiba cu acești polițiști, este o lecție pentru el, să sperăm că nu mai vrea să fie polițist”, a spus Dula, conform unei surse, la momentul reținerii, scrie New York Post.

Ofițerul s-a ales cu un picior rupt și mai multe vânătăi. Femeia se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv conducerea unui vehicul în timp ce capacitatea este afectată de droguri. A fost absolvită de tentativă de omor.

Judecătorul John Zhuo Wang a stabilit cauțiunea lui Dula la 25.000 de dolari, dar ea nu a plătit pentru eliberare.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

NEW: New York City driver intentionally plows her car into an NYPD officer, telling authorities she wanted to teach him a „lesson.”



This is what happens when you convince people that cops are the enemy. Terrible.



Sahara Dula, who is a criminal justice graduate, was driving the… pic.twitter.com/AYU1Cr2DSS