O studentă britanică a ratat un câștig de peste 100.000.000 de euro la o loterie online fiindcă a uitat să verifice dacă a plătit biletul

Când Rachel a deschis pe telefonul mobil aplicația Euromillions, vineri seara, i-a apărut următorul mesaj: „Ați câștgat jackpotul!”.

Suma totală pentru premiul cel mare era de 208.000.000 de euro. Ulterior, s-a dovedit că a mai existat o persoană care a ghicit numerele, așa că ar fi încasat circa 104.000.000 de euro.

Fericită, studenta și-a anunțat iubitul și mama.

Pasul următor a fost să sune la compania organizatoare pentru a cere detalii despre modul în care poate intra în posesia uriașului câștig.

Numerele câștigătoare, pe biletul nevalidat.

Da, ați bifat toate numerele corecte! Cu toate acestea, nu erau suficienți bani în contul dvs. pentru a participa la acest joc. Ați uitat să plătiți biletul și, de fapt, nu ați fost înregistrată. Compania Euromillions:

Rachel Kennedy activase anterior participarea automată la joc în aplicație, alesese numerele, însă a uitat să adauge și banii în cont.

„Am fost bucuroasă când am crezut că am câștigat. Când am aflat adevărul, Liam, iubitul meu, a fost mai dărâmat decât mine”, a declarat sudenta. Prietenul ei a fost devastat: „Deja îmi imaginam casa de vis”.

Un norvegian a luat toți banii, 208.000.000 de euro

Drama celor celor doi a transformat un norvegian în singurul multimilionar al zilei. Și el alesese cele șapte numere corecte, dar participarea lui fusese înregistrată. Dacă și biletul cei doi englezi ar fi fost validat, ei ar fi trebuit să împartă premiul.

EuroMillions este o loterie online transnațională, lansată la 7 februarie 2004 de loteria franceză Française des Jeux Française des Jeux, loteria spaniolă Loterías y Apuestas del Estado și loteria britanică Camelot Group. Prima extragere a avut loc pe 13 februarie 2004 la Paris.

Potrivit Le Parisien, câștigul de vineri, 26 februarie, 208.000.000 de euro, este cel mai mare din istoria loteriei.

Foto: Liam Kennedy Instagram

