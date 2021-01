Totul s-a întâmplat în satul Duda, unde bătrâna în vârstă de 72 de ani locuiește singură. E văduvă de câțiva ani, iar copiii au plecat de acasă de mai multă vreme. În noaptea de 6 spre 7 ianuarie s-a trezit în casă cu un bărbat mascat. A bruscat-o, ca să nu țipe, apoi i-a spus că nu vrea decât să se iubească cu ea, pentru că o place.

După ce a încercat să-l facă să plece oferindu-i toți banii pe care-i avea, bătrâna l-a luat cu binișorul pe bărbat și i-a spus să stea la masă mai întâi, să bea împreună un pahar de vișinată. Individul a început să se dezbrace în timp ce gusta din vișinată și într-un moment de neatenție al acestuia bătrâna a fugit pe ușă și s-a dus la vecini.

Prin ce a trecut ea, nici puiul de șarpe să nu treacă. Ea este o femeie cuminte, vrednică, care are o familie demnă de tot respectul. Are doi băieți și o fată, căsătoriți, plecați în alte țări. Are o casă frumoasă, condiții bune. Și să vină într-o noapte unul care i-ar putea fi copil, mascat, să îi spună că o place și vrea alte lucruri de la ea? E obsedat, o urmărea.

Vecin al femeii agresate