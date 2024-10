Șuvoaiele de apă au măturat tot în calea lor

Creșterea puternică a apelor, explică un localic, s-a produs în jurul orei 16.00, când cei 100 de kilometri care despart această localitate de 11.600 de locuitori de Pinedo, pe coasta lângă La Albufera, parcurși de râul Magro și mai multe râpe, s-au transformat într-un torent.

„Râul s-a revărsat și în trecut, și au intrat cam 20 de centimetri de apă în casă, dar așa ceva niciodată. În cei 64 de ani ai mei nu am văzut așa ceva”, spune localnicul.

Din fericire pentru Enrique, localnicul a cărei casă a fost inundată, locuința sa are un etaj unde s-a refugiat cu unul dintre fiii săi când apa a început să inunde parterul. Pe la ora 23.00, povestește el, a asistat la o scenă de neimaginat. BMW-ul său G6 negru a început să spargă peretele parterului și să iasă cu botul în stradă.

Apa a spart ușa garajului, împingând mașina prin interiorul casei și lovind peretele cu atâta forță încât l-a traversat. Mașina a rămas blocată câteva ore până la două dimineața, când a ieșit lăsând în urmă o gaură imensă. Mașina sa a fost împinsă de torent, în urcare, pe o distanță de 50 de metri.

Aproape în același timp cu trecerea mașinii prin perete, Enrique, văzând că apa nu încetează să crească, a cerut ajutor.

„Avem o firmă de excavatoare și a venit alt fiu de-al meu și ne-a scos cu una dintre mașini”, povestește el cum s-au pus la adăpost. Vorbește lângă un morman de dale stivuite lângă balustrada spartă a râului.

Acestea măsoară aproximativ jumătate de metru pătrat și au 10 centimetri grosime, dar apa nu a avut probleme în a le smulge de pe trotuar. Printre ele se află și o bancă răsturnată.

Oamenii au pierdut totul

În afacerea de alături, un centru de estetică și coafură, a rămas un ceas pe perete, televizorul într-un colț al tavanului și pătuțul pe care Varsilisa, proprietara, îl folosește când își aduce bebelușul la muncă. Nimic altceva. Nu se știe unde au ajuns rafturile, mesele, scaunele, ferestrele și ușile.

„Asta am reușit să salvăm deocamdată”, spune ea arătând spre ghiveciul unei plante și un bol negru aflat pe trotuar.

Pe celălalt mal al râului se află bazarul condus de o familie chineză. Un perete al localului dă spre râu, iar altul spre un teren viran. Sunt 700 de metri pătrați de produse complet distruse.

„Am pierdut totul”, spune proprietara, Angela. Pe un perete, ceasul rămâne intact, exact același model ca în afacerea de estetică, iar un afiș cu prețurile substraturilor pentru plante, agățat de tavan, se învârte împins de vânt ca un morișcă.

Angela și soțul ei au pierdut marfa, dar și-au salvat viața

„A început să plouă la 13.30 și apa a intrat foarte repede. Soțul meu, eu și o angajată ne-am urcat acolo”, spune ea arătând spre o fereastră aproape de tavan care dă spre terenul viran.

„Soțul meu a luat un raft și a spart geamul și ne-am așezat acolo [pe pervaz]”. Într-un videoclip făcut de femeie localul este aproape complet inundat și soțul ei scoate pe fereastră un băț cu o pălărie legată la un capăt, cu care încerca să semnalizeze elicopterului de salvare poziția lor.

Nici elicopterul, nici bărcile nu au putut ajunge la ei. „Am crezut că lumea se sfârșește”, spune ea în timp ce telefonul său redă imaginile.

Zece ore mai târziu, la 23.30, au luat decizia care, cred ei, i-a salvat.

„În interior apa scăzuse, dar afară era foarte multă. Am spus: «Hai să mergem». Și am reușit să ieșim și să ajungem la etajul de sus, unde locuiește proprietara localului. Dacă nu, eram morți. De sus am auzit mult zgomot. Sigur erau mașinile”.

Angela se referă la cele două vehicule care, nu se știe cum, după ce apa a crescut din nou, au intrat prin vitrine. Una dintre ele, albă, este răsturnată pe o parte, sprijinită de o coloană, cu capota smulsă și arătând ca și cum ar fi fost de ani buni într-un cimitir de mașini.

Poveștile tragice ale localnicilor pot fi auzite la orice colț de stradă

Pe podul care traversează râul Magro, cel care duce de la bazar la casa lui Enrique, un cuplu privește spre locuințele din fundal, unde se află cei decedați.

Noroiul ajunge acolo la jumătate de metru și nu este sigur să mergi pe el, deoarece nu se văd găurile rămase după ce apa a smuls și capacele canalizărilor.

„Încă nu putem ajunge la casa noastră”, spun ei. „Cum apa creștea și creștea ne-am mutat la casa unui vecin care are mansardă. Eram opt persoane. La ora 18.00 un vecin a venit cu o barcă și și-a luat soția și copilul nostru de cinci ani, dar nu a mai putut reveni. La 23.00 pompierii au venit să vadă cum suntem și imediat a venit UME și ne-a scos”, povestește el.

„Suntem vii printr-un miracol, așa rezum”, spune ea înainte de a se întrista amintindu-și că au pierdut totul: „Haine, obiecte, amintiri… Dar, bine, lucrurile materiale se înlocuiesc și în acest sat ne ajutăm mult. Acum singurul lucru important este că suntem vii”.

