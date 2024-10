Actrița Diana Dumitrescu, cunoscută pentru rolurile sale de pe micile ecrane și fosta prezentatoare la Antena 1, a împărtășit pe rețelele de socializare experiența unei ample curățenii generale în locuința sa. În vârstă de 41 de ani, Diana locuiește împreună cu soțul său, Alin Boroi, și fiul lor de 5 ani, Carol Anton, într-o casă spațioasă, cu living deschis, bucătărie modernă și o terasă generoasă.

Motivată de praful acumulat după vopsirea casei scării, actrița a documentat tot procesul de curățenie, publicând imagini „înainte și după” din living și de pe terasă, transformarea fiind evidentă. Fanii au putut observa cât de mult s-a schimbat ambianța odată ce fiecare colțișor al casei a fost pus la punct.

Locuința cuplului este decorată cu gust, predominând contrastele între culorile deschise ale mobilierului și draperiile în nuanțe mai întunecate, iar fiecare cameră este încărcată de personalitate. Din locuința familiei nu lipsesc rafturile pline cu cărți, tablourile și ramele foto, care adaugă o notă de căldură și originalitate casei.

„Bună dimineața, Instagram! Dezastrul din casă este în continuare prezent pentru că până ieri am stat în pat. Pe casa scării s-a văruit și eu am cinci tone de praf în casă. Așa că trebuie să fac o curățenie… chiar peste tot. Rămâneți cu mine pentru că o să vin cu niște video-uri foarte drăguțe, sper eu, cu curățenia din casă, din toată casa și inclusiv pe terasă. Urați-mi spor, că mă apuc de treabă!”, a spus Diana Dumitrescu, la Instagram Story.

Pe terasa spațioasă, Diana și Alin au amenajat o zonă de relaxare cu o masă mare de lemn, înconjurată de opt scaune, perfectă pentru seri petrecute în familie. În plus, atmosfera de sărbătoare este întregită de decorațiuni de Halloween, de la mici accesorii tematice până la un televizor amplasat strategic, pentru seri de film în aer liber.

Locul din România care a impresionat-o pe Diana Dumitrescu

Diana Dumitrescu a povestit recent despre locul său preferat de vacanță din țară și a dezvăluit câteva amintiri speciale din copilărie. Când vine vorba de vacanțe, destinatia preferată a frumoasei actrițe se află în România, într-un loc unic care atrage anual milioane de turiști: Delta Dunării.

Delta Dunării a cucerit inima Dianei Dumitrescu încă din copilărie, fiind unul dintre locurile în care obișnuia să meargă în vacanță. Actrița recomandă fără ezitare această destinație, nu doar pentru peisajele superbe, ci și pentru condițiile excelente de cazare care o fac să revină cu drag de fiecare dată.

„Categoric recomand Delta Dunării! Eu am și copilărit acolo, aveam o casă de vacanță, dar s-a făcut și un resort cunoscut la care am fost în urmă cu câțiva ani și am tot spus că vom reveni.

Din punctul meu de vedere, acest resort se apropie cel mai bine de cinci stele europene prin servicii, mâncare, cazare și locație. Ajungi în paradis în momentul în care pășești acolo”, a povestit Diana Dumitrescu, pentru WOWbiz.ro.

