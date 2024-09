De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunţă că s-a intervenit, din cauza efectelor vremii, în 90 de localităţi din 27 de judeţe, unde copaci şi stâlpi doborâţi de vânt au avariat 11 maşini şi două case.

„În data de 29 septembrie, în intervalul orar 07:00 – 24:00, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au acţionat în 90 de localităţi din 27 de judeţe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM, TL, VL, VS şi VN) şi Municipiul Bucureşti pentru înlăturarea efectelor generate de vremea rea”, a transmis IGSU.

Din cauza ploilor abundente, salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curţi, șase beciuri, trei subsoluri de bloc, o instituţie publică, un depozit operator economic şi 11 străzi, potrivit sursei citate.

De asemenea, din cauza vântului puternic, pompierii au acţionat pentru degajarea a 45 de copaci şi doi stâlpi de electricitate prăbuşiţi pe carosabil, care au avariat 11 autovehicule şi două imobile.

„În ceea ce priveşte circulaţia rutieră, pe drumurile naţionale DN 11/BC şi DN 3/IF şi drumurile judeţene DJ 248A/IS şi DJ 687/HD, s-a circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil. De asemenea, circulaţia feroviară a fost temporar oprită pe secţia de cale ferată nr. 202 între localitatea Simeria/HD şi localitatea Petroşani/HD din cauza unui copac căzut pe linia de contact”, a mai transmis sursa citată.

Până la miezul nopţii de duminică spre luni, au fost evacuate 5.438 persoane din 28 localităţi din patru judeţe, astfel:

judeţul Galați: 5.361 persoane din 23 localităţi (Bălăbăneşti, Băneasa, Bereşti, Bereşti-Meria, Corn, Corod, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Voda, Drăguşeni, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Smulţi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu şi Valea Mărului), iar alte 467 de persoane au refuzat evacuarea;

judeţul Vaslui: 60 de persoane din trei localităţi (Griviţa, Murgeni şi Vinderei);

judeţul Brașov: șase persoane dintr-o localitate (Budila);

judeţul Argeș: 11 persoane dintr-o localitate (Lereşti).

